Лерос із трибуни ВР показав середній палець Зеленському: нардепа можуть покарати

Гео Лерос скористався виступом з трибуни, щоб покритикувати главу держави.

Народний депутат Гео Лерос під час виступу в парламенті показав середній палець президенту Володимирові Зеленському і за цей вчинок може понести дисциплінарну відповідальність.

Про це йдеться 4 листопада у сюжеті ТСН.16:45.

Все сталося в парламенті, куди президент прийшов представити нового міністра оборони Олексія Резнікова. А Лерос скористався виступом з трибуни, щоб покритикувати главу держави. Дійшло до непристойностей — після того, як спікер Руслан Стефанчук запропонував говорити по темі виступу і зрештою вимкнув мікрофон.

Поведінку Лероса, на вимогу фракції "Слуга Народу", розгляне Регламентний комітет. Лерос раніше був радником Зеленського, проте тепер активно критикує Офіс президента.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський у Раді прокоментував відставку Андрія Тарана і назвав пріоритети для роботи нового очільника Міноборони.

Раніше ДБР відкрило кримінальне провадження на Гео Лероса.

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