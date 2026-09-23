"Летять просто з конвеєра": чому РФ цілодобово атакує Україну і скільки це ще триватиме

Росіяни масовано атакують Україну дронами / © ТСН

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Російські окупанти продовжують запускати безпілотники по українських містах і селах. Хоча інтенсивність атак трохи знизилася порівняно з попередніми тижнями — через виснаження накопичених запасів у ворога — самі обстріли зазнали суттєвих трансформацій. Тепер ворог гатить ударними дронами навіть посеред дня.

Про те, як змінилася тактика РФ, навіщо окупанти нищать цивільну інфраструктуру у світлий час доби та скільки коштують агресору нові реактивні дрони, досліджувала спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.

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Удари посеред дня та виснаження ППО: нова тактика ворога

Удари по АЗС, залізниці, логістичних центрах, автошляхах, житлових будинках і підприємствах... Ворог змінив підхід і тепер запускає ударні безпілотники по суто цивільних об'єктах у будь-який час доби. Водночас росіяни діють за чітким алгоритмом: перед комбінованими чи балістичними ударами спочатку хвилями випускають швидкісні дрони. Це робиться не лише для виснаження української системи ППО, а й для постійного психологічного тиску на населення.

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«Переважно зараз цілями є українська логістика, залізниці, складські приміщення тощо», — зазначає речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Експерти наголошують: окупанти б'ють просто тому, що мають таку змогу, і це свідомо прорахований крок. Перші «Шахеди», які полетіли на українські міста 2022 року, були обладнані бензиновими двигунами, летіли низько та повільно. Тоді Україна знайшла протидію у вигляді мобільних вогневих груп (МВГ). Наприкінці 2024 року з'явилися спеціальні дрони-перехоплювачі, і торік показник збиття ворожих цілей досягав майже 100% — навіть коли росіяни запускали їх уночі роями по кілька десятків чи сотень одиниць.

Тепер логіка атак змінилася. «Шахеди» еволюціонували — переважно вони стали реактивними. Саме їх РФ використовує для ударів по цивільній інфраструктурі, адже вони здатні літати значно швидше й вище, що дає змогу оминати українські перехоплювачі навіть удень.

Дрони з донаведенням і мінікомп'ютерами: технічні новації окупантів

Нові російські безпілотники отримали суттєві технічні апгрейди, які роблять їх небезпечнішими.

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«Нові реактивні "Шахеди" мають на носовій частині системи донаведення. Головне управління розвідки вже показувало інформацію, що ворог встановлює на такі дрони мінікомп'ютери для забезпечення системного супутникового зв'язку. Вони шукають різні варіанти, як зробити атаки ефективнішими», — пояснює військовий експерт, майор ЗСУ Андрій Ткачук.

За останній місяць ворог випустив по Україні близько трьох тисяч реактивних «Шахедів», зазначає радник президента України Сергій Бескрестнов (Флеш). За його словами, ці дрони злітають фактично «з конвеєра», адже росія досі не має їхнього стратегічного запасу.

«Щодня ми знаходимо уламки дронів, виготовлених буквально напередодні. Тобто йдеться не про накопичений запас», — наголосив Сергій Бескрестнов у коментарі виданню DOU.UA.

Виготовлення одного реактивного безпілотника коштує Росії в кілька разів дорожче, ніж звичайного бензинового «Шахеда». Аналітики вважають, що таке затратне виробництво б'є по російській економіці не менш боляче, ніж точні удари українських далекобійних БпЛА по російських нафтопереробних заводах.

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Як українська ППО збиває реактивні пташки та чим відповість Україна

Завдяки силам протиповітряної оборони більшість російських «Шахедів» так і не досягає визначених цілей.

«Якби долітали всі 100%, вибачте, у нас були б значно інші, набагато гірші результати. Ви бачите, що відсоток збиття на сьогодні доволі великий, але ті 10% чи 20% все ж таки долітають. Для захисту неба працюють різні засоби: винищувальна авіація (зокрема літаки F-16 та "Mirage"), наземна ППО, зенітні ракетні комплекси малого та середнього радіусу дії, ПЗРК та мобільні вогневі групи», — підкреслює речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Під час перших масованих атак на початку повномасштабного вторгнення українські розробники приблизно за пів року створили дієві рішення для протидії. Сьогодні проти реактивних дронів вже існує чотири потенційні рішення — про це раніше повідомляв міністр оборони Євгеній Хмара. Зараз головне завдання — оперативно протестувати нові перехоплювачі та масштабувати їхнє промислове виробництво.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Дрони б'ють посеред дня: як еволюціонували реактивні "Шахеди" та яка нова протидія у ЗСУ

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