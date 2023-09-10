Летіли групами: всі подробиці масованої атаки "Шахедів" на Київ (фото наслідків)

Уламки пошкодили будинок, автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття
У ніч проти 10 вересня Київ зазнав масованої атаки ударними безпілотниками "Шахед". Уламки врожих безпілотників впали у різних районах столиці.
Скільки дронів вдалося збити силам ППО та які наслідки станом на ранок 10 вересня - читайте на ТСН.ua.
БПЛА заходили на столицю групами і з різних напрямків
Повітряна тривога у Києві лунала майже години. Після відбою у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що попередньо силам ППО вдалося збити понад 20 ворожих безпілотників - це були ударні БПЛА "Шахед". За їхніми даними, вони летіли на столицю групами із різних напрямків.
"Уламки впали в кількох районах столиці. В Шевченківському вони пошкодили квартиру в багатоповерхівці. Але більшість уламків - впали на відкриту, незабудована територію. Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття. На даний момент відомо про одного постраждалого без загрози життю" , - розповів Сергій Попко, начальник КМВА.
У яких районах впали уламки дронів та які наслідки
За інформацією мера Києва Віталія Кличка, ворожі уламки БПЛА впали у чотирьох районах: Святошинському, Шевченківському, Подільському та Соломʼянському районах.
"Також горять уламки на проїжджій частині в Соломʼянському районі. Екстрені служби слідують на місце. В Подільському районі уламки впали на відкриту місцевість. Пожежно-рятувальні служби працюють. Потерпілих та пошкоджених будівель там немає", - написав Кличко.
Вранці ДСНС уточнили наслідки та опублікували наслідки падіння БПЛА. Уламки пошкодили будинок, автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття. Зокрема:
- Шевченківський район: рятувальники ліквідували пожежу травʼяного настилу та деревʼяних шпал на відкритій місцевості. Повідомлення до Служби порятунку надійшло о 01:36. Пожежу ліквідовано о 02:49 на загальній площі – 4 кв. м. За іншим викликом, внаслідок падіння уламка у 25 поверховий житловий будинок на 24 поверсі в одній із квартир пошкоджено вікно та особисті речі, загоряння та потерпілих немає.
- Подільський район: сталося падіння уламків на відкриту територію, пожеж, потерпілих та пошкоджень будівель немає. За іншим викликом, внаслідок падіння уламків пошкоджено припаркований автомобіль, дорожні знаки та тролейбусні лінії електропередачі. Загоряння, потерпілих немає.
- Святошинський район: рятувальники ліквідували загоряння на відкритій території. Внаслідок падіння уламків сталося займання лавки та столу для кемпінгу. Пожежу ліквідовано на площі 5 кв.м.
Нагадаємо, за даними Генерального штабу, Росія вночі випустила по Україні 32 ударні дрони.
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