Летіли групами: всі подробиці масованої атаки "Шахедів" на Київ (фото наслідків)

У ніч проти 10 вересня Київ зазнав масованої атаки ударними безпілотниками "Шахед". Уламки врожих безпілотників впали у різних районах столиці.

Скільки дронів вдалося збити силам ППО та які наслідки станом на ранок 10 вересня - читайте на ТСН.ua.

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БПЛА заходили на столицю групами і з різних напрямків

Повітряна тривога у Києві лунала майже години. Після відбою у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що попередньо силам ППО вдалося збити понад 20 ворожих безпілотників - це були ударні БПЛА "Шахед". За їхніми даними, вони летіли на столицю групами із різних напрямків.

"Уламки впали в кількох районах столиці. В Шевченківському вони пошкодили квартиру в багатоповерхівці. Але більшість уламків - впали на відкриту, незабудована територію. Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття. На даний момент відомо про одного постраждалого без загрози життю" , - розповів Сергій Попко, начальник КМВА.

Наслідки атаки по Києву 10 вересня / Фото: ГУ ДСНС у Києві

У яких районах впали уламки дронів та які наслідки

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, ворожі уламки БПЛА впали у чотирьох районах: Святошинському, Шевченківському, Подільському та Соломʼянському районах.

"Також горять уламки на проїжджій частині в Соломʼянському районі. Екстрені служби слідують на місце. В Подільському районі уламки впали на відкриту місцевість. Пожежно-рятувальні служби працюють. Потерпілих та пошкоджених будівель там немає", - написав Кличко.

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Вранці ДСНС уточнили наслідки та опублікували наслідки падіння БПЛА. Уламки пошкодили будинок, автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття. Зокрема:

Шевченківський район: рятувальники ліквідували пожежу травʼяного настилу та деревʼяних шпал на відкритій місцевості. Повідомлення до Служби порятунку надійшло о 01:36. Пожежу ліквідовано о 02:49 на загальній площі – 4 кв. м. За іншим викликом, внаслідок падіння уламка у 25 поверховий житловий будинок на 24 поверсі в одній із квартир пошкоджено вікно та особисті речі, загоряння та потерпілих немає.

рятувальники ліквідували пожежу травʼяного настилу та деревʼяних шпал на відкритій місцевості. Повідомлення до Служби порятунку надійшло о 01:36. Пожежу ліквідовано о 02:49 на загальній площі – 4 кв. м. За іншим викликом, внаслідок падіння уламка у 25 поверховий житловий будинок на 24 поверсі в одній із квартир пошкоджено вікно та особисті речі, загоряння та потерпілих немає. Подільський район: сталося падіння уламків на відкриту територію, пожеж, потерпілих та пошкоджень будівель немає. За іншим викликом, внаслідок падіння уламків пошкоджено припаркований автомобіль, дорожні знаки та тролейбусні лінії електропередачі. Загоряння, потерпілих немає.

сталося падіння уламків на відкриту територію, пожеж, потерпілих та пошкоджень будівель немає. За іншим викликом, внаслідок падіння уламків пошкоджено припаркований автомобіль, дорожні знаки та тролейбусні лінії електропередачі. Загоряння, потерпілих немає. Святошинський район: рятувальники ліквідували загоряння на відкритій території. Внаслідок падіння уламків сталося займання лавки та столу для кемпінгу. Пожежу ліквідовано на площі 5 кв.м.

Наслідки атаки по Києву 10 вересня / Фото: ГУ ДСНС у Києві

Наслідки атаки по Києву 10 вересня / Фото: ГУ ДСНС у Києві

Нагадаємо, за даними Генерального штабу, Росія вночі випустила по Україні 32 ударні дрони.

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