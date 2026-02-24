Летить балістика, а людей виганяють з укриття: у Києві черговий скандал з недопуском до сховища

Кияни скаржаться, що під час тривоги їх не пустили до укриття у дитячому садочку

Реклама

У Києві спалахнув скандал довкола укриття, яке розташоване у приміщенні дитячого садочка. Мешканці скаржаться, що їх не впускають до сховища під час сигналу «Повітряна тривога».

Йдеться про дитячий садочок №214 на вулиці Котельникова у Святошинському районі. Мешканці зазначають, що укриття офіційно включене до фонду захисних споруд цивільного захисту та відображене на мапі укриттів Києва.

«Виганяли посеред ночі»: свідчення мешканців про зачинені двері

«Під час повітряних тривог громадянам систематично відмовляють у доступі до укриття. Працівники закладу посилаються на внутрішнє розпорядження керівництва „не пускати сторонніх осіб“. У ніч з 6 на 7 лютого та з 11 на 12 лютого люди, серед яких були літні особи та діти, не були допущені до укриття під час повітряної тривоги», — розповіла ТСН.ua киянка Діана Саркісова.

Реклама

Мешканка додає: траплялося й таке, що з цього укриття в садочку людей виганяли посеред ночі.

«Потім взагалі перестали пускати під час тривоги, хоча об’єкт вказаний на мапі укриттів міста. Свої дії посадовці аргументують тим, що укриття призначено лише для дітей, тому звичайним мешканцям туди не можна ходити», — розповідає Діана.

Вона зауважує, що ініціативна група мешканців звернулася до Святошинської РДА, але там надали таку ж відповідь — укриття у садочку тільки для вихованців.

«Нам порекомендували ходити до укриття, яке знаходиться навпроти цього садочка. Там розташований будинок-інтернат, де дітки постійно проживають. Але абсурд ситуації в тому, що цієї захисної споруди немає на мапі укриттів Києва», — резюмує Діана Саркісова.

Реклама

Позиція влади: чому укриття в садочках мають обмежений доступ

У Департаменті муніципальної безпеки КМДА запевняють, що укриття у дитячому садочку №214 на вулиці Котельникова передбачене лише для учасників навчального процесу, тобто для дітей, вихователів та батьків. І про це вказано на мапі укриттів.

Адже укриття у дитячих садочках розраховані на певну кількість осіб, які можуть у них перебувати. До того ж невідомо, у якому стані буде приміщення, якщо в ньому перебуватимуть сторонні особи, і що вони після себе залишать.

«Поруч із зазначеним садочком на Котельникова є ще одне укриття, тому громадянам варто користуватися цим приміщенням, а не намагатися потрапити у садочок. Всі укриття у дитячих садочках призначені виключно для учасників навчального процесу — діти, батьки та вихователі садочку. Тому громадян і не впустили до цього укриття», — розповіли ТСН.ua у Департаменті муніципальної безпеки КМДА.

Раніше ТСН.ua розповідав, що у Києві під час ракетної атаки не пустили до укриття вчительку з дитиною. Скандал з укриттям «для обраних» стався у Подільському районі на вулиці Івана Виговського, 20А.

Реклама