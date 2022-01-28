Лев тримав у страху ціле село на Прикарпатті: господар хижака погодився віддати його до притулку

Лев жив на території одного зі складів, звідки іноді втікав і вільно гуляв селом.
Півторарічний лев Рома ось уже кілька місяців тримає у страху ціле село на Прикарпатті.
Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, з власником хижака вже поспілкувалася обласна поліція та місцева екологічна інспекція і той погодився добровільно віддати дику тварину до спеціалізованого притулку.
Нині екологи разом із зоозахисниками шукають, куди саме прилаштувати лева, аби там йому були забезпечені гідні умови.
Про Рому розповіли жителі села Старуня. Саме там хижака досі тримали на території одного зі складів. За словами селян, він час від часу звідти тікав і гуляв селом. До того ж, і власник частенько виводив лева в люди на звичайному повідку для собак. Чоловік запевняв - тварина спокійна. А купив він її мовляв, аби врятувати від загибелі. Втім, дозволу на утримання хижака у чоловіка немає.
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