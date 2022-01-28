Лев тримав у страху ціле село на Прикарпатті: господар хижака погодився віддати його до притулку

Лев тримав у страху ціле село на Прикарпатті: господар хижака погодився віддати його до притулку

Лев жив на території одного зі складів, звідки іноді втікав і вільно гуляв селом.

Півторарічний лев Рома ось уже кілька місяців тримає у страху ціле село на Прикарпатті.

Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, з власником хижака вже поспілкувалася обласна поліція та місцева екологічна інспекція і той погодився добровільно віддати дику тварину до спеціалізованого притулку.

Нині екологи разом із зоозахисниками шукають, куди саме прилаштувати лева, аби там йому були забезпечені гідні умови.

Господар лева з села на Прикарпатті погодився віддати його до спеціалізованого притулку | Новини України

Про Рому розповіли жителі села Старуня. Саме там хижака досі тримали на території одного зі складів. За словами селян, він час від часу звідти тікав і гуляв селом. До того ж, і власник частенько виводив лева в люди на звичайному повідку для собак. Чоловік запевняв - тварина спокійна. А купив він її мовляв, аби врятувати від загибелі. Втім, дозволу на утримання хижака у чоловіка немає.

У прикарпатському селі мешканець вигулює лева без намордника у звичайному повідку для собак | Новини України

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