"Лежали у напівпритомному стані": сестра військового розповіла про виснаження бійців 121-ї бригади

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Військові 121-ї окремої бригади записали відеозвернення, у якому заявили про критичну ситуацію з постачанням та нелюдські умови на позиціях. За словами захисників, вони тривалий час перебували без базового забезпечення, води та їжі, через що зазнали сильного виснаження.

Редакція ТСН.ua вирішила з’ясувати всі деталі цього інциденту та ексклюзивно поспілкувалася із сестрою командира групи Анатолія Тетяною Сащук.

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Яка була ситуація із забезпеченням до розголосу?

Як розповіла жінка, про проблеми брата родина знала задовго до його публічного звернення. За її словами, Анатолій зайшов на позицію ще 26 квітня 2026 року. Втім, військовим казали, що заходять вони лише на місяць.

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Вже у травні, стверджує Тетяна, він уперше зателефонував їй і розповів, що бійцям нічого їсти.

«Ще в травні місяці він мені звонить і каже, Таня, що мені робити, що мені казати хлопцям, що в нас немає, що їсти. Я кажу, що ви їли останній раз. Він каже, сухий рис залитий дощовою холодною водою», — розповіла Тетяна Сащук.

Після цієї розмови, розповідає Тетяна, родичі військових звернулися до Міністерства оборони України. За її словами, після першого звернення ситуація ненадовго покращилася. Але згодом проблеми повторилися.

«2 липня ми звернулися вдруге до Міністерства, бо знов така сама ситуація: немає ні їсти, ні пити», — запевнила Тетяна Сащук.

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Проблема зі зв’язком та історія зі «Старлінком»

Окремою проблемою, за словами сестри військового, був зв’язок. Вона стверджує, бійці тривалий час залишалися без «Старлінку».

«Це другий раз, що у нього не було зв’язку. Перший раз у нього не було зв’язку два тижні. Крайній раз від 17 липня з ним не було зв’язку», — сказала сестра.

Родина зрештою самостійно придбала для бійців «Старлінк».

«В решті-решт ми вирішили закупити власний „Старлінк“, щоб їм закинути. Ми це питання підняли в бригаді, чи можем ми таке зробити, нам сказали, можна», — додала вона.

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За словами Тетяни, термінал передали бригаді наприкінці липня. Однак на позицію він, як вона стверджує, потрапив лише через понад тиждень.

«30-31 липня „Старлінк“ вже був у бригаді. Я замовила, його отримали. Мені дали підтвердження, що він отриманий. Сказали, що поставлять його на „білий список“ — я сильно не вникаю, бо бригада ставить. І от 30-31 липня „Старлінк“ ще не був закинутий. Його закинули у неділю, 9 серпня. Або 7-8, бо 9-го вони вийшли на зв’язок. Тобто з 30-31-ого, рахуйте 10 днів той „Старлінк“ десь літав», — розповіла Тетяна.

Жахливі умови на позиціях та виснаження бійців

За словами Тетяни, коли зв’язок з’явився, брат розповів їй про стан військових.

«Я свого брата в такому стані і хлопців не бачила. Він мені каже, що ні їсти, ні пити. Їсти не було від трьох до семи днів. Бо вони не всі разом були на позиції. Потім же, як вони зайшли до іншої, от цієї половини своєї групи, то хлопці лежали до трьох днів у напівпритомному стані. До 12 днів вони знаходилися без води і їжі», — розповіла сестра воїна.

Тетяна стверджує, одного разу військові отримали пакунок, у якому було лише близько 600 грамів води. За словами жінки, змінилася не лише поведінка брата, а помітно змінився і його фізичний стан. Вона запевняє, що через проблеми з харчуванням Анатолій втратив близько 30 кілограмів ваги.

«Вони дуже схудли. От мій брат зайшов туди десь кілограм 100. Якщо він зараз має кілограм 70, то це буде дуже добре. Це не короткочасно — це тривало від самого початку. Тільки тоді було трошечки краще, бо був зв’язок. А потім як зв’язку не було, то їм було не вигідно, що вони вимагали зв’язку, що вони не можуть донести. Вони взагалі випадково почули, що в них є власний „Старлінк“, бо рації хтось передав, що у хлопців є „Старлінк“, але його не закинули ще», — заявила сестра.

Пояснення командування — що відповіли?

Водночас у 121-й бригаді 10 серпня заявили: продовольство, медикаменти та інші необхідні речі на важкодоступні позиції доставляють дронами за визначеним графіком. За даними бригади, за місяць підрозділу передали 27 пакунків, кожен вагою близько 9 кілограмів.

У командуванні пояснюють, що ситуація на напрямку вкрай складна, доставці вантажів іноді заважають погодні умови, російські обстріли та робота РЕБ. Також у бригаді наголосили, що інформація з відеозверненням «не відображає всіх обставин», і заявили про роботу над ротацією.

Втім, Тетяна каже, що вона неодноразово намагалася достукатися до командування та Міністерства оборони України.

«Потім я написала командиру бригади Олексію Волкову. Оскільки електронної пошти я не знайшла, я написала в Фейсбуці на їхній сторінці. „Чекайте відповідь“. І відповідь я отримала разом із відповіддю Міністерства оборони, куди я написала 2 липня [У відповіді значилось — ред. ТСН], що все виконується, що вони забезпечуються по мірі можливості і НРК використовують, і ФПВ-дрони, і все інше. Але насправді, як-то кажуть, папір витримає все», — розповіла Тетяна.

Що вимагають бійці та які подальші кроки

За її словами, брат Анатолій пішов до війська добровольцем ще на початку повномасштабного вторгнення Росії, залишивши навчання. Йому тоді був лише 21 рік. Всі ці роки він продовжував служити у своїй бригаді.

Наразі Анатолій просить забезпечити безпечний вихід із позиції для свого підрозділу.

«Він сказав, хай мене краще виведуть у кайданках двоє, ніж четверо [винесуть — ред. ТСН] з поля бою. Якщо він щось зробив неправильно, не по закону, каже, я готовий понести відповідальність, але я хочу, щоб мій особовий склад залишився живий. Бо він відповідає, як лейтенант, як командир групи, він відповідає за її життя і здоров’я», — наголосила вона.

У бригаді кажуть, ротацію проведуть, щойно це стане безпечно для військових. За словами Тетяни, після публічного розголосу 11 серпня військові все ж отримали черговий вантаж.

Редакція ТСН.ua також звернулася до командування 121-ї окремої бригади з детальним інформаційним запитом щодо забезпечення військових доставкою води та харчів, медикаментів, зв’язку та ситуації з ротацією. Відповіді від бригади очікуємо.

Раніше ми писали, що командир взводу вогневої підтримки 121-ї бригади ТрО Анатолій Сащук звернувся до головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого через проблеми із забезпеченням на Запорізькому напрямку. За його словами, бійці довго перебувають на позиціях без нормальної кількості води, їжі та ліків.

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