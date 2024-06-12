"Лежали на землі, а нападники били їх ножем": у Польщі порізали молодих українців

У ніч проти 9 червня у Варшаві зловмисники напали на двох молодих українців і завдали їм 12 ножових поранень

У Польщі напали на українців. Жорстокий напад трапився посеред ночі у Варшаві. Двоє молодих хлопців із України отримали серйозні ножові поранення. Поліція розводить руками. Ба більше, ймовірно натякає на помсту. Про усі деталі зухвалого інциденту – йдеться в ексклюзиві Вікторії Панченко TSN.UA.

У ніч проти 9 червня у Варшаві напали на двох молодих українців і завдали їм 12 ножових поранень. Один постраждалий отримав п'ять ножових поранень, а інший – сім, у тому числі поранення легень. Як розповіла дівчина Вікторія, яка зв’язалася з виданням "Антикор", їхня компанія з чотирьох осіб вирішила вийти в магазин близько 2:30 ночі.

Також читайте Моторошне вбивство українця в Польщі: тіло чоловіка розчленували та спалили

"Ми сиділи вдома після концерту та мої друзі (двоє хлопців та дівчина) вирішили сходити до магазину. На подвір’ї вони вирішили орендувати самокати. Тоді до них підійшли двоє хлопців (приблизно 20-27 років) і почали погрожувати, заявляючи, що це їхній район та їхні самокати. Начебто все заспокоїлося, але один із них раптом вдарив мого друга в обличчя", – розповідає подруга постраждалих.

Почалася бійка, і дівчина, яка була з ними, встигла втекти та викликати поліцію.

"Коли я обернулася, мої друзі вже лежали на землі, а нападники били їх ножем. Обидва нападники втекли, один із них просто втік у будинок", – каже Вікторія.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

"Лежали на землі, а нападники били їх ножем!" У ПОЛЬЩІ НАПАЛИ НА УКРАЇНЦІВ!

12 ножових

Хлопці були тяжко поранені. У одного з них п’ять ножових поранень – два в сідниці та три у стегні. У другого – сім ножових поранень, одне з яких пробило легеню. Коли на місце події прибула поліція, їхня реакція та дії просто розчарували, розповідає дівчина.

"Нам сказали, що навряд чи когось знайдуть, а коли приїхали до лікарні, жартували над моїм хлопцем і пропонували також заколоти нападників", – зазначає українка.

Постраждалі побоюються, що справа може бути зам’ята, і сподіваються на допомогу та розголос.

"Я боюся, бо один із нападників живе у моєму під’їзді", – каже Вікторія.

Напали на українських волонтерів

Нагадаємо, що на початку червня у Чехії в центрі Праги група агресивних росіян напала на членів української волонтерської організації Prague Maidan. Волонтерка організації повідомила, що ці люди напали на них і навіть завдали фізичної шкоди. За її словами, двоє жінок накинулися на одну з волонтерок, а ще один чоловік схопив 19-річного чеха.

Росіяни після нападу встигли втекти, адже поліція довго їхала на виклик. Однак, пізніше правоохоронці Чехії затримали чотирьох росіян в аеропорту Вацлава Гавела. Про це повідомило Radio Prague International. Чеські слідчі порушили кримінальну справу. Згодом поліція заявила про нові факти у справі, але не стала їх розголошувати.

Українця вдарили ножем у Німеччині

Також нещодавно у Дортмунді, Німеччина, невідомі напали на 15-річного підлітка з України. Він гуляв ввечері з двома друзями. Хлопець отримав щонайменше два поранення ножем. Інцидент стався 20 травня.

Також читайте Як українки впливають на демографію Німеччини: дослідження вчених

ЗМІ повідомляють, що під час бійки один із нападників витягнув ніж. За даними Bild, 15-річний підліток отримав спочатку поріз шиї, а потім нападник встромив лезо у верхню частину тіла. У результаті підліток опинився на межі життя і смерті. За словами журналістів, отримавши серйозне поранення, українець зміг пройти ще кілометр, після чого втратив свідомість. На місце викликали швидку допомогу. Медики боролися за життя українця просто неба. Потім його доставили до лікарні. Наразі поліція веде пошуки нападників, яким вдалося втекти з місця події. За даними правоохоронців, стан українського хлопця зараз стабільний.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЦЕ ШОК! У Німеччині з ножем напали на підлітка з України!

Вбивство українця в Угорщині

На жаль, це не всі випадки, коли за кордоном нападають на наших співвітчизників. Нещодавно світ сколихнуло жорстоке вбивство українця в Угорщині. Ситуація дуже схожа, що і в Німеччині. Між чоловіками виникла сварка, потім бійка, де нападник вдарив українця ножем. На жаль, постраждалий українець ще до приїзду правоохоронців і медиків почав стікати кров’ю та помер на місці. У його вбивстві миттєво стали підозрювати казаха.

Також читайте На Закарпатті 18 чоловіків покинули біля кордону бус і втекли до Угорщини – журналіст

Угорські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за підозрою у вбивстві, нападника затримали на місці. Що стало причиною конфлікту, не зазначається. Місцеві видання уточнюють, що українець був зарізаний ножем у приміщенні міжнародної транспортної компанії, де він та підозрюваний працювали водіями вантажівок, а на момент жорстокого вбивства вони відпочивали на території автотранспортної компанії.

Нагадаємо, що в баварському містечку Мурнау 27 квітня росіянин зарізав двох українців. Один помер від тяжких ножових поранень на місці, а другого доправили до лікарні, де пізніше він також помер. Вбиті росіянином українці в Німеччині виявилися військовослужбовцями, які проходили реабілітацію в місцевій клініці після поранення. Місцевий "Z-патріот" жорстоко зарізав їх.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.