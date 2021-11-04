Від народження було 2-3 години: у Тернопільській області шукають матір, яка залишила малюка на закинутому заводі

Від народження було 2-3 години: у Тернопільській області шукають матір, яка залишила малюка на закинутому заводі

У дитини діагностували переохолодження і пневмонію.

У Тернопільській області поліція шукає породіллю, яка залишила новонародженого сина на території покинутого заводу.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 4 листопада.

Копи опитують місцевих, які могли щось бачити. Крім того, перевіряють лікарні, адже у жінки після самостійних пологів може початися кровотеча. У поліції припускають, що матір позбулася дитини в стані післяпологового стресу, а тому невдовзі оговтається і сама забере сина. Якщо ж жінку знайде поліція, то їй загрожує до трьох років за ґратами.

"Поліція звертається до батьків дитини зголоситися, адже дитина жива, здорова. В даному випадку - батьки можуть нести кримінальну відповідальність за залишення дитини в загрозловимому стані, який міг спричинити важчі незворотливі наслідки", - каже начальник ГУ НП в Тернопільській області Олександр Богомол.

Дитину, замотану у шмаття, у великій поліетиленовій сумці лишили у малолюдному місці, на території закинутого молокозаводу на краю селища Товсте. Немовля випадково знайшла 14-річна школярка.

Новини України: поліція продовжує пошуки породіллі, яка полишила новонародженого сина на території покинутого заводу

Хлопчик доношений завважки 2,5 кг. Від народження йому було лише 2-3 години, - кажуть медики. Він був переохолоджений: мав критично низьку температуру тіла. Згодом у нього виявили пневмонію. Стан малюка вдалося стабілізувати, але обстеження ще тривають.

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