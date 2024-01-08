Лежав на морозі із пробитою головою: воїна ЗСУ під Бахмутом врятував його командир - неймовірна історія

Майже рік тому у важкому бою поблизу Бахмута боєць Дмитро Жуков дістав складне поранення в голову, і хоч його командир, якого він бачив лише в балаклаві, уже мав наказ відступити, не зробив цього. Натомість вимагав евакуації та домігся свого, чим урятував бійцю життя.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Моргуна.

Сержант 210-го батальйону ЗСУ Дмитро Поляк приїхав зустрітися із побратимом, якого врятував минулої зими.

Дмитро Жуков після важкої травми голови він втратив мову і рухомість правої частини тіла. Тож знову навчається говорити, піднімати руку і ходити.

Дмитро Жуков після тяжкого поранення

Дружина Лариса від чоловіка не відходить ні на мить, всіляко підтримує. І власне, це її ідея приїзду командира чоловіка.

Ще донедавна Лариса Жукова і її чоловік навіть не знали свого рятівника у обличчя. Змінив усе ефір ТСН, де Дмитро Поляк, він же "Грек", з побратимом розповіли, що збирають на евакуаційний дрон. Без якого врятувати з поля бою бійця дуже складно, або й неможливо. Як приклад згадали кілька історій, одна з яких про Дмитра Жукова.

Дмитро Поляк

Увесь той час "Грек" працював у балаклаві. Тож майже рік Дмитро Жуков навіть не знав свого рятівника у обличчя. Той ефір побачила дружина пораненого бійця, і показала чоловіку, але про його приїзд не говорила.

Обоє воїнів під час зустрічі були спантеличені. Дмитро Поляк все ж таки знаходить в собі сили - посміхається і підтримує побратима. Але тоді, коли були під Бахмутом, було не до сміху. Снайперська куля залетіла Дмитрові під шолом, розбила череп і зачепила мозок. Нести чи тягнути пораненого не вдавалося через обстріли, і брак матеріалів для нош. Тож "Грек" наказав іншим 18 бійцям евакуюватися, а сам разом з двома бійцями ще 4 години вимагав по рації допомоги, для порятунку пораненого.

Дмитро Жуков

"Наш командир зв'язався з іншими підрозділами і дав гарантію що за Дмитром буде техніка, коли потемніє", - каже "Грек".

Із пробитою головою, на морозі, Дмитро Жуков пролежав ще 6 годин. Вивезли. А далі їх шляхи стрімко розійшлися. "Грек" продовжив воювати, а для Жукова почалася тривала і складна робота з відновлення.

У те, що він ходитиме, мало хто вірив, а вже й повертають рухомість правої руки. З мовою складніше, але дружина Людмила упевнена - в них все вийде.

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Нагадаємо, у ЗСУ розповіли про унікальну САУ, наявність якої була таємницею.

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