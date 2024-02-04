ЛГБТ-військовий висловився про чоловіків, які ухиляються від армії

Військовий розповів, що він не обирав професію і навіть не проходив навчання, бо не було часу, "коли почалася війна".

ЛГБТ-військовий, стрілець-зенітник Павло Легойда "Лагідний" з одного боку підтримує тих чоловіків, які бояться йти на війни, з іншого боку - ні.

Про це український військовий сказав під час інтерв'ю ведучій ТСН Наталії Островській.

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"Я служу в артилерії. На яких напрямках зараз завдання проходжу - не скажу, тому що там наші пацани. Це гарячий напрямок", - розповів він.

Військовий додав, що він не обирав професію і навіть не проходив навчання, бо тоді не було часу.

"Тому я завжди кажу - люди, які кажуть "я ніколи не тримав автомат у руках, я боюся йти на війну..." Я з одного боку це підтримую, з іншого боку - ні, тому що я також не вчився. Почалася війна, дали автомат - пішов", - пригадав Павло.

Нагадаємо, Павло Легойда розповів про випадок булінгу в армії через те, що він - ЛГБТ-військовий.