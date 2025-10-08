ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
788
Час на прочитання
2 хв

"Лягли спати і не встали": під Львовом попрощались із родиною, яку вбила Росія

Російські окупанти ракетою атакували житловий будинок у селі під Львовом.

Автор публікації
Фото автора: Марія Кужик Марія Кужик
"Лягли спати і не встали": під Львовом попрощались із родиною, яку вбила Росія

Чоловік та жінка, які загинули під час ракетного удару / © ТСН

На Львівщині сьогодні проведуть в останню путь 15-річну Настю та її матір. Їх убили росіяни в неділю під час масованої атаки прямим влучанням у будинок. Разом із ними загинуло літнє подружжя. Пенсіонерів поховали напередодні.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

У церкві в селі Лапаївка попрощались з подружжям, яке загинуло під час російського обстрілу. 68-річна пані Люба зазвичай жила в іншому будинку, що поруч, кажуть її сестри, але щоразу під час тривоги приходила до оселі, де мешкали чоловік, син та невістка зі своєю 15-річною донькою.

Мати та дочка, яких вбила Росія / © ТСН

Мати та дочка, яких вбила Росія / © ТСН

«Хати дві розбиті ракетами. Говорили-говорили, лягли спати і не встали, ракета та страшнюча забрала в нас сестру. Вона ховалася від ракетних ударів, вона боялася одна, вона йшла до сина і до чоловіка», — каже Акуліна Князь, сестра загиблої.

46-річний син подружжя Віталій — єдиний, хто вижив після удару, його знайшли під завалами. Чоловік непритомний у реанімації.

«Дуже тяжкий, сьогодні їздила дочка з зятем, він дуже важкий», — каже сестра загиблої Марія Труба.

Мешканці Лапаївки кажуть — загиблі пенсіонери були добрими і працьовитими, їх поважали.

«Дуже хороші люди, тихенько, чемні, виховані. Допомагала людям, до неї люди приходили, вона була перукарка. Вона всіх приймала», — каже знайома загиблих Лідія Бурбан.

Росіяни масовано атакували Львівщину у ніч проти неділі — випустили майже сотню дронів і ракет. Були влучання в індустріальний парк, поруйновані школа та дитячий садочок.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 7:00 новини 8 жовтня. Росіяни Б'ЮТЬ ПО СВОЇХ у Бєлгороді! Львівщина ХОВАЄ ЖЕРТВ УДАРУ!

Дата публікації
Кількість переглядів
788
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie