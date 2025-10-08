"Лягли спати і не встали": під Львовом попрощались із родиною, яку вбила Росія

Чоловік та жінка, які загинули під час ракетного удару / © ТСН

Реклама

На Львівщині сьогодні проведуть в останню путь 15-річну Настю та її матір. Їх убили росіяни в неділю під час масованої атаки прямим влучанням у будинок. Разом із ними загинуло літнє подружжя. Пенсіонерів поховали напередодні.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

У церкві в селі Лапаївка попрощались з подружжям, яке загинуло під час російського обстрілу. 68-річна пані Люба зазвичай жила в іншому будинку, що поруч, кажуть її сестри, але щоразу під час тривоги приходила до оселі, де мешкали чоловік, син та невістка зі своєю 15-річною донькою.

Реклама

Мати та дочка, яких вбила Росія / © ТСН

«Хати дві розбиті ракетами. Говорили-говорили, лягли спати і не встали, ракета та страшнюча забрала в нас сестру. Вона ховалася від ракетних ударів, вона боялася одна, вона йшла до сина і до чоловіка», — каже Акуліна Князь, сестра загиблої.

46-річний син подружжя Віталій — єдиний, хто вижив після удару, його знайшли під завалами. Чоловік непритомний у реанімації.

«Дуже тяжкий, сьогодні їздила дочка з зятем, він дуже важкий», — каже сестра загиблої Марія Труба.

Мешканці Лапаївки кажуть — загиблі пенсіонери були добрими і працьовитими, їх поважали.

Реклама

«Дуже хороші люди, тихенько, чемні, виховані. Допомагала людям, до неї люди приходили, вона була перукарка. Вона всіх приймала», — каже знайома загиблих Лідія Бурбан.



Росіяни масовано атакували Львівщину у ніч проти неділі — випустили майже сотню дронів і ракет. Були влучання в індустріальний парк, поруйновані школа та дитячий садочок.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 7:00 новини 8 жовтня. Росіяни Б'ЮТЬ ПО СВОЇХ у Бєлгороді! Львівщина ХОВАЄ ЖЕРТВ УДАРУ!