- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 788
- Час на прочитання
- 2 хв
"Лягли спати і не встали": під Львовом попрощались із родиною, яку вбила Росія
Російські окупанти ракетою атакували житловий будинок у селі під Львовом.
На Львівщині сьогодні проведуть в останню путь 15-річну Настю та її матір. Їх убили росіяни в неділю під час масованої атаки прямим влучанням у будинок. Разом із ними загинуло літнє подружжя. Пенсіонерів поховали напередодні.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марічки Кужик.
У церкві в селі Лапаївка попрощались з подружжям, яке загинуло під час російського обстрілу. 68-річна пані Люба зазвичай жила в іншому будинку, що поруч, кажуть її сестри, але щоразу під час тривоги приходила до оселі, де мешкали чоловік, син та невістка зі своєю 15-річною донькою.
«Хати дві розбиті ракетами. Говорили-говорили, лягли спати і не встали, ракета та страшнюча забрала в нас сестру. Вона ховалася від ракетних ударів, вона боялася одна, вона йшла до сина і до чоловіка», — каже Акуліна Князь, сестра загиблої.
46-річний син подружжя Віталій — єдиний, хто вижив після удару, його знайшли під завалами. Чоловік непритомний у реанімації.
«Дуже тяжкий, сьогодні їздила дочка з зятем, він дуже важкий», — каже сестра загиблої Марія Труба.
Мешканці Лапаївки кажуть — загиблі пенсіонери були добрими і працьовитими, їх поважали.
«Дуже хороші люди, тихенько, чемні, виховані. Допомагала людям, до неї люди приходили, вона була перукарка. Вона всіх приймала», — каже знайома загиблих Лідія Бурбан.
Росіяни масовано атакували Львівщину у ніч проти неділі — випустили майже сотню дронів і ракет. Були влучання в індустріальний парк, поруйновані школа та дитячий садочок.
