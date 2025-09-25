Ляснув по сідницях і торкався грудей: у школі на Черкащині спалахнув гучний секс-скандал

Школярка звинуватила вчителя у домаганнях / © pixabay.com

На Черкащині судили вчителя фізкультури через сексуальні домагання до школярки. Експедагога визнали винним, проте суд його не покарав через те, що терміни розгляду справи минули.

Про це йдеться у постанові Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області.

За даними суду, учениця 10 класу звинуватила вчителя фізкультури в сексуальних домаганнях. Вона стверджувала, що педагог під час уроку ляснув її рукою по сідниці.

Чоловік на суді провину заперечив. Він зазначив, що просто штовхнув школярку і не торкався до її сідниць.

Чоловік стверджує, що «протягом тривалого часу працює у школі і скарг на його поведінку за те, що він когось чіпав за сідниці, груди або нецензурно лаявся чи обзивав, дітей не було. Скарги від дітей і батьків надходили щодо великого навантаження на уроках, підвищення тону на дітей».

Батько школярки розповів, що дізнався про те, що донька пропускає уроки фізкультури, бо вчитель може вдарити по сідницях. Він зазначив, що попросив доньку ходити на заняття, а коли станеться щось подібне — розказати йому. Коли десятикласниця розповіла батькові, що педагог знову її торкався, чоловік пішов до директора. Але керівництво школи не відреагувало, тому батько звернувся до відділу освіти та до поліції. Згодом дружина підсудного, яка працює у школі завучкою, перепросила за поведінку свого чоловіка.

Директор школи заявив, що до вчителя раніше претензій не було. Про сексуальні домагання до школярки він дізнався від батька дівчинки. Згодом скандальний педагог звільнився з роботи.

Класна керівниця дівчини зазначила, що вона чула він інших дітей про те, що вчитель фізкультури може сексуально домагатися до школярок, і повідомляла про це дирекцію навчального закладу.

Потерпіла вказала, що дії вчителя фізкультури (ляскання по сідницях) вона вважає сексуальним домаганням. Раніше він також тиснув вище до грудей, коли міряв тиск. Дівчинка зазначила, що від дій експедагога постраждало близько 60% дівчат з її класу.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 173-7 КУпАП, проте закрив справу, оскільки минули терміни давності.