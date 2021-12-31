Лицар року: 17-річний юнак врятував життя дорогою на побачення

Лицар року: 17-річний юнак врятував життя дорогою на побачення

У прямому ефірі відбулося знайомство з одним із переможців щорічної премії ТСН “Ті, що вражають”.

Нещодавно завершилося голосування за номінантів щорічної премії ТСН “Ті, що вражають”. Глядачі 1+1 протягом двох тижнів обирали найяскравіші історії українців, які проявили відвагу, милосердя, стійкість та рішучість під час подій року, що минає, та стали героями сюжетів ТСН.

З одним із них відбулося знайомство 31 грудня у прямому ефірі ТСН у студії під відкритим небом на Софійській площі у Києві.

Ця історія трапилася на початку листопада 2021 року. У місті Мелітополі водію маршрутного таксі стало погано просто за кермом, автобус почав виїжджати на зустрічну смугу. У салоні маршрутки перебувало з десяток пасажирів, до неминучої аварії залишалися секунди.

Тоді один із пасажирів, 17-річний Олександр Оганьян встиг метнутися з останніх сидінь, перехопити кермо водія та повернути маршрутку на свою смугу. А далі - викликав “швидку” та поліцію. До прибуття екстрених служб він надавав водієві маршрутки допомогу. Все це відбувалося на очах дівчини, з якою того дня в Олександра було перше побачення.

Олександра Оганьяна та його дівчину Вікторію, яка стала очевидицею героїчного вчинку свого хлопця, запросили на прямий ефір.

Як розповів юнак, який сміливо кинувся до керма, на той момент він навіть не мав водійських прав. Лише в лютому 2022 року він закінчить водійські курси та планує здати іспит. До речі, у майбутньому він планує здобувати фах рятувальника.

Перші навички надання медичної допомоги, як розповів Олександр, він отримав у скаутській організації “Пласт”.

Дівчина героя, який врятував водія маршрутки, каже, що вважає його справжнім героєм. “Я ним пишаюся”, - каже Вікторія.

17-річний Олександр Оганьян врятував маршрутку від неминучого зіткнення | "Ті, що вражають"

Нагадаємо, "Ті, що вражають" – це щорічна премія ТСН, у якій традиційно нагороджують українців, які проявили стійкість, сміливість, рішучість у подіях року, що минає, та стали героями сюжетів ТСН. Місія проекту – надихнути людей, підкріпити їх віру в себе та краще майбутнє нашої країни.

Дивіться нові історії сімох переможців цьогорічної премії ТСН "Ті, що вражають", у перший тиждень нового 2022 року о 19:30 тільки в ТСН на 1+1.

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