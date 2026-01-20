Лід на вікнах та +10 у хаті: як виживають люди у багатоповерхівці в Києві, де замерзла навіть система опалення

Будинок у Києві / © ТСН

Батареї тріснули, на склі — крига з внутрішнього боку, а про гарячу воду люди вже й забули. У таких нелюдських умовах виживають мешканці одного з будинків на лівому березі Дніпра в столиці. Хоча будівлі всього трохи більше 20 років, ситуація тут близька до катастрофічної.

Чому в найбагатшому місті країни люди опинилися в льодовому полоні — з’ясовував кореспондент ТСН Дмитро Фурдак.

Під’їзд-привид: обрізані батареї та порепані стіни

Жителі будинку на столичній Дарниці зустрічають знімальну групу як останню надію. Кадри, як у під’їзді прорвало батарею і затопило поверхи, вже облетіли мережу. Тепер замість радіаторів — порожнеча або глибокі тріщини в металі. Стіни вкриті порепаною штукатуркою, а кімнатні квіти, які мешканці виставили в коридор, перетворилися на лід.

Мешканка будинку: «Так, це наслідки прильотів. Це опадає все, коли летять через нас ракети».

Життя в десяти шарах одягу

Пані Лариса майже не виходить з дому. У жінки діабет, у чоловіка — хвороба Паркінсона. Через непрацюючі ліфти пенсіонери опинилися в ізоляції на верхніх поверхах.

У квартирі термометр показує лише десять градусів тепла. І це при тому, що світло вимкнули лише годину тому. Разом із Ларисою від холоду дрижить і її йоркширська тер’єрка Лялька.

Лариса Косякова, киянка: «Холодно теж, в одьожках вона, в таких і в таких. Спимо на подушці зі мною, ховаємося під ковдрою. Согріється від мене — біжить на подушку. Десять хвилин — і назад повертається. Ось так ми і спимо».

На вищих поверхах — ще гірше. Попри те, що в кімнатах слабкий «плюс», на вікнах зсередини утворилася справжня крижана кірка.

Вікторія Рубенко, киянка: «Це інсталяція на вікнах — те, що у нас замерзають вікна, батареї не опалюються взагалі. Просто мороз, льод. Дитина маленька, в хаті не можна втриматись, вкриваюся ковдрою».

Укриття, що не рятує

Під час зйомок лунає сирена. Найближче сховище — під будинком. Воно виглядає охайним, проте абсолютно не пристосоване для тривалого перебування в морози.

Анатолій Савіч, киянин: «Холодно, з дітьми спускаємося. У мене жінка інвалід, теж на візку спускали сюди. І вона, видно, тут прихватила пневмонію і плюс гнійний менінгіт. Зараз третій тиждень у реанімації».

Комунальний «рай» на папері

Люди показують стоси скарг. Офіційна відповідь від влади приголомшує: «Порушень не виявлено. Все задовільно. Вхідна температура теплоносія — 70 градусів». Проте куди діваються ці градуси на шляху до квартир — ніхто пояснити не може.

Промінь надії з’явився у неділю ввечері, коли до будинку привезли генератор. Утім, підключити його одразу не змогли. У ЖЕДі журналістів ТСН зустріли прохолодно, але начальник дільниці дав обіцянку.

Валерій Ложешнік, начальник ЖЕД №406: «Вчора привезли генератор. Сьогодні будемо підключати його. Вчора не вдалося, але запустимо опалення. Світла не буде, генератор розрахований тільки на насоси опалення».

На момент підготовки сюжету роботи біля генератора таки почалися. Мешканці Дарниці чекають, чи стане це рішення порятунком від льодового полону.

