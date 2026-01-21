Лід, падіння, перелом: скільки киян потрапляють до травмпунктів за добу в Києві

Сніг у Києві

Через неприбрані сніг і лід щодоби до столичних травмпунктів при багатопрофільних комунальних медичних закладах звертаються близько 180 осіб.

Про це ТСН.ua розповіли в Департаменті охорони здоров’я КМДА.

Від початку січня 2026 року щодоби з різними видами травм до столичних травмпунктів звертаються близько 180 осіб. У департаменті підкреслюють, що це середні показники і вони типові за таких погодних умов.

Медики додають, що близько 20% пацієнтів були госпіталізовані для оперативного втручання через складні переломи зі зміщенням або поєднані травми. І це стандартна практика для зимового періоду.

Більшість таких пацієнтів — працездатного віку, які пішки пересуваються містом. Є частка людей пенсійного віку.

«Медична система працює з різними клінічними діагнозами: переломами, забоями чи черепно-мозковими травмами. Коли „швидка“ доправляє пацієнта або людина звертається до травмпункту самостійно, лікар фіксує медичний стан і негайно надає необхідну допомогу. В медичній документації зазначається факт отримання вуличної травми, проте лікарі не ведуть окремого обліку того, де саме впала людина», — повідомляють у Департаменті охорони здоров’я КМДА.

Там додають, що лікарі-травматологи забезпечують якісне лікування та реабілітацію кожного постраждалого незалежно від обставин, за яких була отримана травма.

