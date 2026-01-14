Лід у трубах і цегла на плиті: деякі будинки в Києві п’яту добу залишаються без тепла

Київ / © ТСН

Труби тріщать зсередини, а люди обігріваються газовими пальниками. Вже п’яту добу після масованих атак росіян близько пів тисячі будинків у Києві стоять з холодними батареями. Температура в квартирах коливається від +15 до критичних +5 градусів.

Чому мешканці багатоповерхівок досі без тепла та як вони рятуються в січневі морози — з’ясовувала кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук.

«Сотні будинків — це недостовірна інформація»: що кажуть у КМДА

Мережею ширяться світлини розірваних зсередини труб і лайфгаків від киян, які гріють цеглу на сковорідках, щоб бодай трохи віддати тепло в кімнату. Мешканці нарікають: через затримку з відновленням живлення система масово перемерзла і «порепала». Проте в КМДА масштаби проблеми заперечують.

Петро Пантєлєєв, заступник голови КМДА: «Ми не маємо якоїсь такої великої кількості будинків, де полопалися труби. Те, що пишуть про сотні — це недостовірна інформація».

«Всередині лід!»: реальність київських багатоповерхівок

Те, що чиновники називають «недостовірним», ТСН показав киянин Олексій Пархоменко. Він мешкає на останньому поверсі будинку в центрі міста. В його під’їзді гуляє вітер, а стіни вкриті патьоками від труб, які лопнули.

Олексій Пархоменко, мешканець будинку: «Це трапилося або вночі, або сьогодні зранку. Воу, дивіться, всередині — лід! Це воно рвануло десь зверху. Будинок старий, жодної ізоляції немає. За цим же ніхто не слідкує, ЖЕД десятиліттями ігнорував зношеність».

Олексій рятується зарядною станцією, потужності якої вистачає на освітлення та мікрохвильовку. Але опалення станція не «витягує». Тож чоловік вигадав свій спосіб обігрівання: ставить на газовий пальник шматок керамограніту. Коли плита нагрівається, він кладе теплий камінь собі під ноги.

Комунальники: «Слюсарів мало, зарплата маленька»

На гарячу лінію 1551 мешканці телефонують ще з вихідних. Лише після втручання журналістів до будинку нарешті доїхала аварійна бригада. Слюсар Олександр, якого викликали на підмогу з іншого району, пояснює причину аварій просто.

Олександр Слюсар, працівник комунальної служби: «Чого вона лопнула? Тому що запускають-виключають, запускають-виключають світло. Соответственно слюсарів мало, зарплата маленька».

Інженерка керівної компанії Вікторія Мотрух додає, що в холоді у квартирах частково винні й самі мешканці горішніх поверхів, бо не забезпечили «відкриття кранів для спуску повітря». Проте експерти з такою позицією категорично не згодні.

Кристина Ненно, експертка у сфері ЖКГ: «Мешканці до зливу системи взагалі не мають жодного стосунку. Вони не заливають воду в систему і не спускають її. Простіше когось звинувачувати, ніж взяти на себе відповідальність за відсутність алгоритму дій».

Чи буде тепло

Комунальники обіцяють повернути тепло до квартир найближчим часом, проте мешканці налаштовані скептично. Олексій Пархоменко каже, що цей випадок став для сусідів останнім аргументом, щоб нарешті створити ОСББ і взяти обслуговування мереж у свої руки.

