Лідери 120 країн, які з’їхались на кліматичний саміт до Глазго, кажуть про останню надію порятунку планети

Лідери 120 країн, які з’їхались на кліматичний саміт до Глазго, кажуть про останню надію порятунку планети

Лідери країн, які забруднюють планету найбільше, на захід не приїхали.

Лідери 120 країн і урядів світу з’їхалися до шотландського Глазго, аби рятувати світ. На кліматичній конференції, яку проводить ООН, держави мають домовитися про радикальне скорочення викидів вуглекислого газу та інші заходи, які мають запобігти катастрофічному глобальному потеплішанню.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Мальдивським островам - одному з улюблених світових курортів - загрожує смертельна небезпека. Вже зараз від повеней страждає 90 відсотків архіпелагу, а до 2100 року кліматологи пророкують, що Мальдіви повністю підуть під воду.

Потеплішання морської води губить коралові рифи, а це – ставить під загрозу всю місцеву екосистему. Тому аборигени, яким нікуди йти з Мальдив, чекають рішення від тих, хто приїжджає туди відпочивати. На країни "Великої двадцятки" припадає більше 75 відсотків шкідливих викидів планети. Але домовитися напередодні кліматичного саміту в Глазго лідери G20 змогли лише про спільну заяву без жодних конкретних зобов’язань.

Лідера Китаю на саміті не буде навіть віртуально, він обмежився письмовим зверненням. Лідери Росії, Туреччини та Бразилії від участі взагалі відмовилися. Будь-яка угода без них не враховуватиме найбільших "забрудників" планети. Британський прем’єр Борис Джонсон символічно назвав становище, в якому опинилася планета - без однієї хвилини, як північ.

«Усі 120 лідерів, які сюди приїдуть, муситимуть взяти на себе зобов’язання поступово відмовитися від вугілля, від горючих корисних копалин. Як ми висадимо мільйон дерев, чи мільярд дерев по світу. Як ми захищатимемо види, що вимирають. Як ми вмовимо весь цивілізований світ пристати на ці правила», - каже Джонсон.

Для багатьох делегатів навіть дорога до Глазго стала справжнім викликом через рясні зливи і рвучкий вітер, яким усіх зустріла Британія. Одразу кілька потягів затрималися, або були скасовані через дерева, що впали на колію та обірвані дроти електропередач. Тож делегатам, які намагалися скористатися екологічно чистішим транспортом, електропотягом - все одно довелося пересідати на літак, це створило у Лондоні - на вокзалах і аеропортах водночас - величезні черги.

«Цей кліматичний саміт - наша остання надія утримати зростання світової температури в межах півтора градуси Цельсію. Це безпрецедентне завдання, але міжнародними зусиллями ми повинні цього досягти», - президент саміту Алок Шарма.

Вулиці Глазго наповнені винахідливими інсталяціями протестувальників, що вимагають від світових лідерів рішучіших дій. Україні глобальне потеплішання через викиди вуглекислого газу загрожує катастрофічними повенями в Карпатах, перетворення південних степів на пустелі, затоплення узбережжя та гостру нестачу питної води в центрі й на сході. Володимир Зеленський має виступати на кліматичному саміті саме в ці хвилини.

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