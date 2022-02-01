Прем'єри Британії і Польщі приїздять до України: з якою метою і чого очікувати від візиту

Прем'єри Британії і Польщі приїздять до України: з якою метою і чого очікувати від візиту

Очікується створення нового формату співпраці України з Польщею і Британією.

Прем'єр-міністри Великої Британії та Польщі Борис Джонсон та Матеуш Моравецький 1 лютого приїдуть із робочим візитом до Києва і зустрінуться з українським президентом Володимиром Зеленським. Британський прем'єр і очільник польского уряду планують оголосити новий формат підтримки України в умовах російської агресії.

ТСН.ua розповідає, чого чекати від зустрічі та чому вона важлива.

Візит прем'єра Британії

Разом із Джонсоном має прилетіти до України очільниця МЗС Британії Ліз Трасс. Міністерка закордонних справ країни раніше зазначала, що триває підготовка над законопроєктом щодо санкцій для "друзів Путіна", який планують ухвалити до 10 лютого. Хто саме опиниться у санкційному списку, британський уряд вирішив поки не розголошувати. Однак, очільниця МЗС обіцяє, що санкції стануть найжорсткішими - тим, хто перебуває у Кремлі та поряд із ним.

Крім того, 22 січня Ліз Трасс заявила, що Лондон працює над розвитком союзу "Україна – Польща – Британія". Очікується, що про створення створення нового формату співпраці з Україною Джонсон і Моравецький оголосять у межах візиту до Києва.

Наразі подробиць про новий формат поки майже немає інформації. Окрім того, що створення нового формату співпраці з Польщею і Великою Британією підтвердив і Володимир Зеленський під час виступу в Раді 1 лютого.

"Ми зміцнюємо наше двостороннє партнерство після переговорів на високому рівні в Лондоні в грудні – і ми розвиваємо нові тристоронні зв’язки з Польщею та Україною", – сказала Ліз Трасс нещодавно під час виступу в Австралії.

Некомерційна британська організація "Рада з геостратегії Великої Британії" також опублікувала у Twitter геополітичну мапу можливої лінії Лондон-Варшава-Київ, на якій Росію визначено ворожою територією.

Speaking at the @LowyInstitute today, #UK Foreign Secretary @trussliz outlined the formation of a new ‘Trilateral’ between the UK, #Poland and #Ukraine. What does this new group look like? And what is its geostrategic purpose? We depict it here in this helpful geopolitical #map! pic.twitter.com/A0HB0jQxvn — Council on Geostrategy (@ConGeostrategy) January 21, 2022

У межах візиту Джонсона і Трасс запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Очікувалося, що Джонсон і Путін поговорять телефоном напередодні у понеділок, 31 січня. Але цю розмову відклали.

Своєю чергою, напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що будь-яке "вторгнення" Росії до України було б "абсолютною катастрофою" для світу і РФ має відступити від межі прірви.

Напередодні також стало відомо, що уряд Великої Британії виділить Україні 88 мільйонів фунтів (понад 3 мільярда гривень), щоб "зменшити залежність від російських енергоносіїв". В уряді зазначили, що виділення коштів "підтримає діяльність із протистояння шкідливому та антидемократичному впливу та допоможе знизити залежність України від російських енергоносіїв".

Візит прем'єра Польщі

Крім того, одночасно із візитом прем’єра Великої Британії Бориса Джонсона перебуватиме в Києві і голова уряду Польщі Матеуш Моравецький. Прем’єр Польщі, як очікується, також проведе переговори із президентом Володимиром Зеленським та головою українського уряду Денисом Шмигалем.

З повідомлення спікера польського очільника уряду, який анонсував візит Моравецького, можна припустити, що під час його зустрічей в Києві говоритимуть про безпеку та російську агресію.

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Своєю чергою, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв’ю польському агентству РАР заявив, що під час його візиту до України порушуватиметься чимало питань двосторонніх відносин. Адже, за його словами, через загрози з боку Росії Україна потребує не лише політичної підтримки, а й реальної допомоги.

"У світлі загрози для суверенітету України потрібними є не лише дипломатичні жести, але й реальна допомога. Ми готові її надати нашому сусідові. І про це я говоритиму у вівторок у Києві. На сьогодні найважливішою є підтримка нашого сусіда і захист його незалежності і територіальної цілісності. Саме тому я їду до Києва", - сказав Моравецький.

Слід зауважити, що на тлі посилення агресії Росії Польща повідомила, що надасть військову допомогу українській армії. Зокрема, йдеться про засоби протиповітряної оборони. Також 1 лютого стало відомо, що Польща у межах військової допомоги збирається передати Україні низку озброєнь, зокрема, переносні зенітно-ракетні комплекси Grom та дрони, які застосовуватимуться "в оборонних цілях".

Своєю чергою, голова українського МЗС Дмитро Кулеба назвав офіційні візити іноземних топпосадовців фактором дипломатичного стримування Росії та зниження безпекових загроз, які виникли через стягнення військ РФ до кордонів України.

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