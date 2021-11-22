Лідерка Жіночого руху "ЗА МАЙБУТНЄ" Ірина Суслова народила сина

Хлопчик з’явився на світ у день Архангела Михаїла.
Лідерка Жіночого руху «ЗА МАЙБУТНЄ», екснародна депутатка України Ірина Суслова народила сина.
Про це Ірина Суслова повідомила на власній сторінці у Facebook.
Із власних джерел ТСН.ua стало відомо, що хлопчик з’явився на світ у день Архангела Михаїла, у Перинатальному відділенні Пологового будинку № 7 м. Києва. Вага дитини 2850 грамів, зріст — 48 сантиметрів. Пологи пройшли без ускладнень. Мати й дитина почуваються добре.
Ірина Суслова стала матір’ю у 33 роки. Свою вагітність вона не приховувала: брала участь у публічних заходах та навіть у спортивних змаганнях.
Довідка
Ірина Суслова народилася 1988 року в Житомирі. Має дві вищі освіти: закінчила університет Державної податкової служби України за спеціальністю «Економіка» та Київський університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Правознавство».
У 2014–2019 рр. була народною депутаткою України VIІІ скликання. Від 2019 року й до сьогодні — радниця голови парламентського Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АРК.
Від 2020 року й до сьогодні — лідерка Жіночого руху «ЗА МАЙБУТНЄ», першого та найбільшого в Україні жіночого руху, який об’єднує українок різного віку, професій, із різних регіонів для захисту прав жінок і реалізації низки проєктів. На сьогодні рух нараховує майже 200 000 прихильниць, 15 000 активних учасниць та до 1500 депутаток різних рівнів.
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