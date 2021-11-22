Лідерка Жіночого руху "ЗА МАЙБУТНЄ" Ірина Суслова народила сина

Хлопчик з’явився на світ у день Архангела Михаїла.

Лідерка Жіночого руху «ЗА МАЙБУТНЄ», екснародна депутатка України Ірина Суслова народила сина.

Про це Ірина Суслова повідомила на власній сторінці у Facebook.

Також читайте Ірина Білик відповіла, чи планує втретє стати мамою

Із власних джерел ТСН.ua стало відомо, що хлопчик з’явився на світ у день Архангела Михаїла, у Перинатальному відділенні Пологового будинку № 7 м. Києва. Вага дитини 2850 грамів, зріст — 48 сантиметрів. Пологи пройшли без ускладнень. Мати й дитина почуваються добре.

Ірина Суслова стала матір’ю у 33 роки. Свою вагітність вона не приховувала: брала участь у публічних заходах та навіть у спортивних змаганнях.

Довідка

Ірина Суслова народилася 1988 року в Житомирі. Має дві вищі освіти: закінчила університет Державної податкової служби України за спеціальністю «Економіка» та Київський університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Правознавство».

У 2014–2019 рр. була народною депутаткою України VIІІ скликання. Від 2019 року й до сьогодні — радниця голови парламентського Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АРК.

Від 2020 року й до сьогодні — лідерка Жіночого руху «ЗА МАЙБУТНЄ», першого та найбільшого в Україні жіночого руху, який об’єднує українок різного віку, професій, із різних регіонів для захисту прав жінок і реалізації низки проєктів. На сьогодні рух нараховує майже 200 000 прихильниць, 15 000 активних учасниць та до 1500 депутаток різних рівнів.

Читайте також:

Українці все більше користуються платіжними картками: як зросли безготівкові розрахунки

Чорна п'ятниця: чи варто вірити знижкам після тривалого локдауну та лайфхаки, як зекономити на покупках

Королева Єлизавета II одягла на аудієнцію брошку, з якою не з'являлася на публіці близько 70 років