Лише за квітень у Шевченківському районі сталося два інциденти з ліфтами

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У Києві спостерігається справжній «ліфтопад». У житлових будинках почастішали випадки падіння ліфтових кабін з пасажирами всередині. Лише за квітень у Шевченківському районі зафіксовано два таких інциденти. Мешканці звинувачують відповідальні служби у недбалому ставленні до профілактики та оглядів підйомників, що ставить під загрозу їхні життя.

Два падіння ліфтів за місяць в одному районі

Трагедією ледь не закінчилася поїздка в ліфтовій кабіні у багатоповерхівці на Січових стрільців у Шевченківському районі 19 квітня. Молода дівчина відбулася лише переляком під час падіння ліфта з шостого поверху. Її фактично врятували гальма, які спрацювали в останній момент. Кабіна підйомника постраждала від каміння, що впало згори.

Про цей випадок стало відомо лише після розголосу в ЗМІ. У керівній компанії Шевченківського району пообіцяли перевірити роботу підйомників та з’ясувати причини інциденту.

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Ще один схожий випадок стався на Великдень, 20 квітня, у будинку на вулиці Бакинській, 37-в, також у Шевченківському районі.

Киянка Світлана Білик ледь не загинула, коли ліфт, у якому вона піднімалася на восьмий поверх, раптово зупинився, смикався, а потім зірвався вниз і з гуркотом вдарився об дно шахти на першому поверсі.

Дивом врятована

«Все сталося на Великдень. Я зайшла до ліфта, і кабіна почала підніматися на восьмий поверх. Але до свого поверху я не доїхала, ліфт раптово зупинився. Потім було якесь дивне смикання — то вниз, то вгору. Після цього ліфт пішов вниз і зупинився на четвертому поверсі. З’ясувалося, що його викликав підліток. Двері відчинилися наполовину. Потім я натиснула на перший поверх, двері закрилися, і кабіна дуже швидко почала рухатися вниз. Десь у районі другого поверху її рух пришвидшився, і вона бахнула в яму на першому поверсі», — розповідає ТСН.ua Світлана Білик.

Жінка відбулася лише синцями та сильним стресом. За її словами, якби в ліфті була дитина або літня людина, наслідки могли б бути трагічними. Причину падіння ліфта комунальники не повідомили, але ремонтники припустили, що «злетів чи не спрацював гальмівний пристрій».

«Ремонт» за 600 тисяч гривень — лише нова обшивка

Мешканці будинку на Бакинській мають своє пояснення несправності ліфта. За їхніми словами, 50-річний підйомник ремонтували лише один раз, за два роки до початку війни.

«Ремонт називали капітальним, але насправді у ньому замінили лише обшивку кабіни, витративши на це 600 тисяч гривень! Ніхто не ремонтував механізми ліфта», — обурюється Світлана Білик.

Вона додає, що після інциденту ліфт ремонтували понад два дні, і зараз він знову працює, але жінка боїться ним користуватися.

Спеціально відключають ліфти

Тим часом, жителі Києва масово скаржаться на незадовільну роботу ліфтів, зокрема на їхні тривалі зупинки. Про це у коментарі ТСН.ua розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

«Скарг дуже багато. Люди повідомляють про тривалі простої ліфтів, затримки з їхньою заміною чи ремонтом. Такі звернення надходять з різних районів міста. Останнім часом почастішали скарги на навмисне відключення підйомників, що є незаконним», — наголошує експерт.

За його словами, нещодавно до Спілки надійшла скарга про відключення ліфтів у будинку через відмову мешканців підписувати договір з керівною компанією. «Це вже схоже на «лагідний» шантаж. Проблем накопичилося дуже багато», — підкреслює Олег Попенко.

Модернізація ліфтів у Києві: чекати 160 років?

Експерт нагадав про існування в Києві спеціальної програми з модернізації ліфтів. Проте, за його підрахунками, при збереженні поточного рівня фінансування, на оновлення всіх проблемних ліфтів у столиці знадобиться близько 160 років.

«Проблема є дуже гострою, адже люди користуються ліфтами щодня. При цьому місто чомусь пріоритезує встановлення сонячних панелей на будинках замість того, щоб відремонтувати хоча б найбільш проблемні ліфти», — зауважує голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Корупційні схеми на ремонтах ліфтів

Експерт також наголошує на питанні контролю якості ремонтів ліфтів. За його словами, нерідко комунальники вдаються до показухи, витрачаючи значні кошти на заміну лише обшивки кабіни, залишаючи при цьому несправними важливі механізми.

«На жаль, ліфти стали джерелом для відмивання коштів комунальною мафією. Місто виділяє значні суми на ремонти та заміну ліфтів, але ці роботи часто не виконуються належним чином. Існують схеми, коли замінюється лише обшивка кабіни, а ліфтове обладнання залишається старим, хоча по документах це проходить як капітальний ремонт. Інша схема полягає у звітуванні про відремонтовані ліфти, які насправді не ремонтувалися. Обладнання переміщують з одного будинку в інший, зупиняючи ліфт в одному з них. І це триває роками без належного контролю», — резюмує Олег Попенко.

ТСН.ua поцікавився в КМДА, чому почастішали випадки з падіннями ліфтових кабін в багатоповерхівках Києва та що відбувається з ліфтовим господарством столиці. Поки відповіді на наш інформаційний запит ми не отримали.

Дата публікації 15:36, 09.12.24 Кількість переглядів 8 3 роки люди живуть без ліфта! Як пришвидшити ремонт?