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"Ліг на диван та став задихатись": у Дніпрі помер 4-річний хлопчик, на тілі дитини виявили ушкодження

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
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"Ліг на диван та став задихатись": у Дніпрі помер 4-річний хлопчик, на тілі дитини виявили ушкодження

Фото: pixabay.com

Причина смерті хлопчика встановлюється.

У Дніпрі ввечері 30 березня помер 4-річний хлопчик на вулиці Айдарівський, що у Таромському. Смерть дитини констатували медики швидкої, які приїхали на виклик. На тілі хлопчика виявили тілесні ушкодження.

Про це ТСН.ua повідомила речниця Національної поліції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська.

Наразі триває судово-медична експертиза, яка має встановити причину смерті дитини.

"Дійсно на тілі хлопчика 2018 року народження виявили тілесні ушкодження. Ми не знаємо, чи можуть вони бути пов'язані з його загибеллю. У нас є певні пояснення від батьків щодо тих синців, які є на тілі дитини, але я не хочу забігати наперед", - зазначила ТСН.ua Ганна Старчевська.

У поліції додали, що батьки викликали швидку, а медики звернулися до правоохоронців.

За даними "Дніпра Оперативного", на тілі хлопчика виявили забій на лобі та застарілий синець в області паху. Видання з посиланням на власні джерела повідомляє, що співмешканець матері дитини пояснив, що хлопчик під час гри випадково вдарився головою об двері. Після цього він нібито ліг на диван та став їсти печиво, а через деякий час задихатись. 

Поліція встановлює всі обставини трагедії.

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