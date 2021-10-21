Лікар ліг на породіллю та витискав дитину: моторошні подробиці смерті немовляти в Чернівцях

У пологовому, де сталась трагедія, відмовились звільняти лікаря.

У Чернівцях батьки звинувачують медиків у смерті їхньої новонародженої дитини. Вони зазначають, що вагітність минала добре, а під час пологів серцебиття дитини пришвидшилось, проте лікарі на це не відреагували.

Про це 21 жовтня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Дитина померла через 27 днів після свого народження. Весь цей час немовля було в реанімації, де лікарні боролись за його життя. Батьки немовляти Федір та Данієла розповідають, що вони не очікували, що вагітність закінчиться трагедією.

"Ніяких ускладнень. Всі аналізи ми здавали, все було дуже добре", - каже мати Данієла Смерчинська.



Пологи у жінки почалися вчасно, на 40 тижні вагітності. Але перейми тривали понад добу.

Новини України: у Чернівцях батьки померлого немовляти звинувачують медиків у халатності

"Ми дуже хвилювались, що я ще не народжую. Лікар сказав, що нічого страшного і він працює згідно з протоколу", - додає Данієла Смерчинська.

Аби пришвидшити пологи, згадує мати, їй поставили систему для стимуляції. І після цього у дитини стрімко підвищилось серцебиття. Батько покійної дитини Федір Смерчинський пригадує, що він просив провести кесарів розтин, проте медики йому сказали, що вже пізно. А коли у малюка зупинилося серце, лікар буквально почав його витискати.

"Він всією своєю масою на дружину ліг, я бачив, що лікоть доходить майже до хребта, вона кричала", - каже Федір Смерчинський.

Хлопчика у критично тяжкому стані одразу відвезли до реанімації. Лікарі майже місяць намагалися його врятувати, проте марно.

"Навіть не знаю, чи могли ми допомогти, але ми зробили все, що тільки можна. Дитина від народження була у стані мозкової коми, був дуже важкий набряк мозку", - каже завідувач відділення інтенсивної терапії новонароджених Чернівецького перинатального центру Денис Колюбакін.

Лікар, який приймав пологи Данієли, має 20-річний досвід. Він переконаний, що під час пологів діяв правильно. Але в перинатальному центрі так не вважають. Там вже провели своє розслідування. Проте звільняти медика там не збираються, оскільки переконані, що на це немає підстав. Йому запропонували пройти дострокову переатестацію.

"За рішенням медичної ради лікар невчасно зреагував на клінічну ситуацію, що за собою потягнуло запізніле оперативне розродження. Ніхто не застрахований від неправильних рішень, людина не комп’ютер. На жаль, так сталося", - каже заступник директора Чернівецького перинатального центру Владислав Гошовський.

Наступного дня після смерті сина, батьки звернулися до поліції із заявою на бездіяльність лікарів. Правоохоронці розслідують цю справу як медичну халатність, яка призвела до смерті дитини. Якщо провину лікаря доведуть, йому загрожує до 3 років за ґратами.

"Наразі слідчі проводять заходи, що спрямовані на з’ясування всіх обставин події, досудове розслідування триває", - каже речниця Нацполіції Чернівецької області Кароліна Маришева.

Батьки, які втратили сина, кажуть, що зроблять все, аби довести справу до суду.

Нагадаємо, У Львові через два тижні після народження померло немовля. Батьки хлопчика запевняють, що їхній син народився здоровим і вважають, що йому занесли інфекцію в лікарні і звинувачують медиків у недбальстві.

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