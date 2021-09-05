Лікар-інфекціоніст назвав новий перший симптом коронавірусу: це не втрата нюху та смаку

Лікар-інфекціоніст назвав новий перший симптом коронавірусу: це не втрата нюху та смаку

Більшість хворих мають тяжкі ураження легень.

В Україні все частіше коронавірусом хворіють молоді люди. При цьому змінились і перші симптоми хвороби.

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Про це у коментарі ТСН.ua сказав головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко.

"Змінився вік хворих. Коронавірусом тепер інфікуються і хворіють у важкій формі люди молодого та середнього віку. От наприклад, сьогодні вночі ми перевели на кероване дихання відносно молоду особу, якій лише 42 роки. Такого під час першої хвилі не було. Також у людей, яких госпіталізують із коронавірусом, відсутні такі симптоми, як порушення органів сприйняття, тобто нюху та смаку. Натомість збільшилась кількість хворих, у яких першим симптомом хвороби є розлади кишково-шлункового тракту. Цього не спостерігалось так часто при попередній хвилі. Також більшість хворих, які є зараз мають тяжкі ураження легень", - пояснив медик.

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