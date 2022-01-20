Лікар розповів, чи закінчиться пандемія, коли більшість перехворіє коронавірусом

Медик зазначив, що найближчим часом коронавірус не зникне.

Навіть якщо більшість перехворіє коронавірусом, то це не зупинить пандемію, оскільки постійно з'являються нові штами.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко.

"Така думка, що чим більше людей перехворіють на коронавірусну хворобу, тим швидше зупиниться пандемія, зараз є. Але станом на сьогодні ми вже точно знаємо, що кожного разу з’являються нові мутації COVID-19. І за твердженням голови ВООЗ, таких мутацій може бути стільки, скільки букв у грецькому алфавіті. А тому я вважаю, що говорити сьогодні, що найближчим часом ми нарешті забудемо про коронавірус, точно передчасно. Бо сьогодні вже є циркуляція "Дельти", "Омікрону". Але в світі є інформація від науковців про нові мутації вірусу і ми про них нічого не знаємо: з якою швидкістю вони поширюватимуться та наскільки будуть небезпечними", - повідомив медик.

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