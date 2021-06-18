Лікар розповів, чому в Україні зменшилась кількість хворих коронавірусом та чи впливає на це погода

Ще однією причиною зменшення хворих на коронавірус є те, що люди все ж таки стали більше дотримуватись правил особистої гігієни.

В Україні кількість хворих коронавірусом зменшилась через вакцинацію та те, що вже перехворіло багато людей.

Про це в коментарі ТСН.ua сказав головний інфекціоніст Львівщини, головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко.

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"Така стійка тенденція до зменшення кількості хворих пов’язана із кількома чинниками. Перше – це те, що за останніх кілька тижнів збільшилась кількість громадян, які підлягають вакцинації, зросла кількість провакцинованих, зокрема і тих, хто отримав дві дози. З іншого боку, значна кількість українців вже і перехворіла станом на сьогодні. А тому без сумніву, що і вакцинація, і люди, які перехворіли – це ті чинники, які впливають на зменшення кількості нових випадків. Бо посилюється колективний імунітет. Так, він ще станом на сьогодні далекий до тої цифри, яка повинна би бути і він точно менший за 60-70%, але без сумніву, він значно більший, ніж був на початку пандемії. Ще однією причиною зменшення хворих на коронавірус є те, що люди все ж таки стали більше дотримуватись правил особистої гігієни. А це – носіння масок, обробка рук, дотримання соціальної дистанції", - пояснив медик.

За даними Сергія Федоренка температура повітря на коронавірус ніяк не вливає.

"Щодо температурних показників, то це хибна думка. Бо температура на коронавірус не впливає. Прикладом цього є Індія, Пакистан чи Бразилія, де тепло, але недуга все одно швидко поширюється та мутує", - наголосив лікар-інфекціоніст.

Нагадаємо, лікар-інфекціоніст розповів, чи закінчиться пандемія коронавірусу в 2021 році.

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