Лікар "Йода" врятував сотні бійців: історія медика на передовій

Військовий медик рятував поранених під Бахмутом і вів у соцмережах свої репортажі про війну.

Медик із міста Красилова на Хмельниччині Роман Замрій був відомим сімейним лікарем - декларації з ним підписали тисячі людей. Але він залишив цивільну роботу і від початку повномасштабного вторгнення вирушив на фронт - надавати допомогу пораненим бійцям.

Про пекельні пів тисячі днів, які медик провів на передовій, йдеться в сюжеті ТСН.

Він повинен уміти швидко зарядити американський кулемет і завести двигун броньованої машини "Бредлі". Такі навички військовому медику 57-ї бригади Роману Замрію з позивним “Йода” потрібні, щоб вивезти поранених із поля бою.

Роман - жива легенда медичної служби “Госпітальєри” і 17-го батальйону. Сімейний лікар із Красилова став військовим медиком ще 2014 року. 2022-го знову пішов добровольцем. Рятував поранених на Луганському, Херсонському, Донецькому напрямках, зокрема під Бахмутом. І вів у соцмережах свої репортажі про війну.

Скількох бійців вдалося врятувати - лікар “Йода” вже збився з рахунку. “Радше запам’ятовуються ті, яких не вдалося врятувати... Через мої руки пройшло приблизно 700 поранених. Найгірше було в Тошківці, Гірському - там в один день було 80 поранених”, - каже Роман.

Нині медик знову у своєму кабінеті у Красилові. Згадує, як отримав позивний “Йода”, вперше одягнувши однострій, який був нетипового зеленого кольору. “Повністю зелена людинка. Так і причепилося”, - каже Роман.

У перший робочий день у районній поліклініці після повернення з фронту пацієнтів у нього небагато - ще не всі знають, що лікар повернувся. А деякі, не дочекавшись свого сімейного, підписали декларації з колегами.

Але найбільше на лікаря “Йоду” чекали вдома. Чоловік сам виховує трьох дітей - Себастьяна, Давида і 14-річну Аню. Вони довго не бачили батька, але стежили за ним у соцмережах. Головне, кажуть діти, не популярність тата, а те, що він вижив і зараз удома.

“Усе їхнє дитинство вони працювали - копали, сапали, хату будували, а тепер треба навчитися відпочивати, бачити світ. Дивлюсь на їхнє дитинство і думаю, що я щось зробив не так”, - міркує Роман.

Тепер, поки його бригаду відвели в тил для відновлення й відпочинку, він хоче встигнути надолужити згаяне і вирушити з дітьми бодай у недалеку подорож.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Лікар "Йода"! Історія Романа Замрія, який врятував на передовій 700 людей!"

Нагадаємо, раніше Марина Сердіченко розповіла ТСН про свій шлях до капеланства та про роботу з військовими на "нулі".

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