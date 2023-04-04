Лікар за хвилини: чому з’явилися платні консультації медиків на Helsi і чи видають вони е-рецепти

Якщо випадок складний і потребує фізичної присутності пацієнта – тут онлайн-консультація не допоможе, запевняють розробники.

Поки українці по кілька днів намагаються записатися на консультацію чи на прийом до лікаря, отримати е-рецепт, виявляється, це можна зробити дуже швидко, але за 200 гривень. В додатку Helsi додали доступні термінові онлайн-консультації з лікарем.

Як зазначено в оголошені, такі консультації не потребують очікування в кілька днів – лікаря обіцяють знайти за кілька хвилин.

"Ми в Helsi запустили новий сервіс, який допоможе отримати онлайн-консультацію з професійним лікарем в найкоротші терміни. Лікар може виписати рецепт чи направлення, які будуть збережені у вашому особистому кабінеті", – зазначається в оголошені.

Послуги за консультації платні – 200 гривень. Що дуже обурює людей.

У МОЗ нам не змогли прокоментувати цю ситуацію, зазначивши, що це приватна ініціатива.

Ми поцікавилася у керівництва компанії, чому з’явилася платна послуга? Адже це коштує 200 гривень. Спочатку в оголошенні йшлося, що лікар одразу і е-рецепт виписує.

У Helsi зазначають, що це збіг запуску двох продуктів.

"Helsi зростає та впроваджує різні послуги для пацієнтів та можливості для лікарів. Платні консультації для пацієнтів планувалися до запуску давно, а тестувалася у березні. Їхнє призначення – допомогти пацієнтам із терміновими випадками, з якими можна допомогти саме онлайн. Водночас продовжують діяти і безкоштовні планові консультації, за якими до лікаря треба записатися завчасно. Якщо немає часу чекати – можна скористатися платною послугою. Більше того, це і додаткова можливість для лікарів отримати додатковий заробіток", – пояснює сайту ТСН.ua Олена Губич, директорка з маркетингу Helsi.

Вона додає, що до свого сімейного лікаря (або до будь-якого іншого) можна записати через планові безкоштовні консультації на зручний час, який передбачений у графіку лікаря. Термінові консультації не передбачають вибір конкретного лікаря, а лише його спеціалізацію.

Щодо е-рецепта то в компанії зазначають: на онлайн-консультації лікар не може виписати е-рецепт, він може тільки продовжити дію попереднього (тобто виписати повторний рецепт на ті самі ліки).

"Звісно, і планові безкоштовні, і термінові платні консультації підходять не для всіх випадків. Наприклад, якщо це сезонні захворювання, або якісь типові, коли лікар одразу зі слів пацієнта розуміє стан і може встановити діагноз – онлайн-консультація допоможе. Або на ній лікар може виписати направлення до вузького спеціаліста. Водночас якщо випадок складний і потребує фізичної присутності пацієнта – тут онлайн-консультація не допоможе, оскільки потрібна оффлайн-діагностика", – пояснює Олена Губич.

Після розголосу оголошення змінили

Цікаво, що спочатку в оголошенні від Helsi, було вказано, що лікар під час такої онлайн-консультації може виписати і рецепт.

Утім, наразі оголошення змінено. Там зазначено, що "швидкий" медик має право лише продовжити вже існуючий рецепт. Тобто за новим доведеться йти до свого сімейного лікаря, записуватися у звичайну чергу.

Нагадаємо, від 1 квітня 2023 року відпуск усіх рецептурних ліків в Україні може здійснюватися лише за рецептом. Наразі діють е-рецепт та паперовий.

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