Лікарі київського "Охматдиту" провели унікальну операцію, вирізавши немовляті рідкісну грижу: відео

Діагноз донечки мати дізналася на 20 тижні вагітності. Лікарі радили зробити аборт.

Лікарі столичного "Охматдиту" провели унікальну операцію, вирізавши грижу розміром із голівку немовляти. Черепно-мозкову патологію у маленької пацієнтки виявили ще під час обстежень в утробі матері.

Ризик виносити і народити цю дитину був колосальний. Утім, дівчинка вижила. А про те, як вона почувається зараз, 23 листопада йшлося в сюжеті ТСН 19:30.

Два місяці від моменту народження Віолетта разом із мамою прожила в лікарні. На руках у Світлани дівчинка солодко спить і навіть не плаче, коли мама показує журналістам рани на місці гігантської грижі.

Мозкова кила, більша від голівки Віолетти, почала рости разом із нею ще коли дівчинка формувалася в утробі мами. "Ми цей діагноз дізналися, коли було 20 тижнів. Лікарі наполягали на тому, щоб ми перервали вагітність", - розповідає мати.

Медики пояснюють, що попри те, що велика частина мозку була збережена, жодних гарантій, що дитина зможе бути здоровою після операції, не було. "Це операція п’ятого ступеня складності з п’яти, які існують в країні. Ризик величезний", - вказують фахівці.

Як провести операцію рідкісної патології - спочатку радилися на перинатальному консиліумі. Щомісячні огляди та МРТ. Уже під час пологів лікарі знали про вроджену ваду розвитку, тож Світлані робили кесарів розтин. І тільки-но Віолетта народилася - вже в "Охматдиті" - лікарі розпочали першу з трьох операцій, яку пережило немовля.

Тепер уся зайва рідина з головного мозку немовляти через спеціальну трубку витікає в черевну порожнину.

"Дитина розвивається нормально, емоційно розвивається. Впізнає маму. Буде нормальною дитиною, сподіваюся, але буде приїжджати до нас на консультацію і спостерігатися", - вказує генеральний директор НДСЛ "Охматдит" Володимир Жовнір.

Дати шанс на життя, кажуть лікарі, тут змогла злагоджена робота фахівців різних медзакладів - ті, які патологію вчасно помітили, ті, які проводили пологи і зрештою саму операцію. Утім - усе це стало можливо тлише завдяки мамі, яка вчасно пішла на УЗД і, попри діагноз, не відмовилася народжувати.

"Коли бачать ці вади розвитку у новонароджених батьки, особливо молоді мами, вони відмовляються часто від цих дітей. На сьогодні таких діток в нас восьмеро під опікою по всій Україні", - розповідає очільниця благодійної організації "Мама і немовля" Алла Мельничук.

Детальніше дивіться у сюжеті ТСН:

Унікальна операція: лікарі київського "Охматдиту" вирізали дівчинці рідкісну грижу

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