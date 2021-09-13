Лікарі намагаються врятувати життя збитого п’яним водієм дніпрянина і встановлюють його особу

Лікарі намагаються врятувати життя збитого п’яним водієм дніпрянина і встановлюють його особу

Поліція ж підтвердила, що чоловік, який спричинив важке ДТП був п'яним за кермом.

У Дніпрі "Мерседес" зніс натовп людей. Потерпілих - шестеро. «Мерседес», що летів лівим берегом міста, врізався в інший автомобіль. Від удару він вилетів на зустрічну смугу і збив чоловіка, а потім влетів у натовп людей біля супермаркета. Свідки кажуть, кермувальник був п’яний і намагався втекти.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

В обласній лікарні Мечникова рятують життя чоловіка, якого кермувальник «Мерседеса» збив просто на пішохідному переході. Постраждалий наразі у відділенні інтенсивної терапії, стан його тяжкий, і лікарі не беруться робити прогнози.

«Черепно-мозкова травма, забій головного мозку, травма кісток таза, перелом кісток лівої гомілки, перелом нижньої щелепи. Стан пацієнта на ранок залишається важким, пацієнт на штучній вентиляції легень», - коментують стан чоловіка у лікарні.

Аварія сталась вчора увечері. І медики досі намагаються встановити особу потерпілого - відомо, що чоловікові близько 50 років. Окрім нього в аварії постраждали ще п’ятеро людей. Це ще один пішохід - в нього легкі травми, також пасажир «Мерседеса». І троє людей в автівці, в яку врізався «Мерседес» - це кермувальниця - вона нині в лікарні, я також двоє її дітей 2 та 8 років, вони були в салоні. У молодшого хлопчика перелам ключиці, старший відбувся саднами.

Кермувальник «Мерседеса», кажуть свідки, намагався втекти з місця аварії і був з ознаками сп’яніння. І сьогодні в поліції підтвердили: 33-річний чоловік був напідпитку.

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