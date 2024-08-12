Лікарі не давали жодних шансів: неймовірна історія порятунку воїна Михайла

Військовий хоче повернутись на свою роботу в поліції.

40-річний Михайло від перших днів повномасштабного вторгнення сам пішов на фронт. Понад два роки воював на Запорізькому та Донецькому напрямках. А нещодавно під Костянтинівкою зазнав тяжкого поранення. Вибухом йому відірвало ногу і сильно пошкодило черевну порожнину. Із поля бою його доправили до шпиталю.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Михайло майже половину свого життя присвятив службі в поліції у рідному Запоріжжі. У лютому 2022 року, не вагаючись, взявся до зброї. Родичі Михайла зараз в окупації, тож чоловік просить не показувати свого обличчя, боїться нашкодити їм.

Спочатку він захищав рідне Запоріжжя, далі потрапив на Донецький напрямок. Каже, досвід роботи у поліції не раз ставав у нагоді. Зокрема вміння надавати першу допомогу пораненим побратимам. Та коли підрозділ відбивав штурм ворога, який ліз з усіх щілин, порятунок знадобився вже самому Михайлу.

"Це вже було пізно ввечері, вже темно було, йшов дощ, надійшов наказ, що сили РФ прориваються на певній ділянці. Ми висунулись туди, точно вже не пам'ятаю, дуже було гучно чи то скидом з дрона, чи танком, я вже й не пам’ятаю", — згадує він.

Військовий мріє повернутись до родини

Чоловіку відірвало ногу і сильно пошкодило живіт. Понад три години тривав шлях до шпиталю. Поранення були дуже тяжкі, кажуть медики.

Лікарі не робили жодних прогнозів. Утім Михайло здивував усіх. Йому перелили 5 літрів крові, він переніс 4 операції. І нині одужує.

Невдовзі чоловіка переведуть до іншого відділення, попереду тривала реабілітація. Лікарі обіцяють зробити якісний протез і відпустити додому. Там чекають батьки, дружина і син. А ще робота у поліції, до якої Михайло, попри отримані травми, хоче повернутись.

Відірвало ногу і сильно пошкодило черевну порожнину! Поліцейського дивом врятували!

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