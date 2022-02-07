Лікарі "Охматдиту" власним прикладом спонукали українців за життя погоджуватись на посмертне донорство органів

Лікарі "Охматдиту" власним прикладом спонукали українців за життя погоджуватись на посмертне донорство органів

Лише у їхній лікарні десятки маленьких пацієнтів роками чекають на відповідний орган.

Прижиттєва згода на посмертне донорство органів - сьогодні її підписали лікарі столичного «Охматдиту». Загалом це акція всеукраїнська - медики з різних регіонів об’єдналися, аби власним прикладом агітувати українців.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Лишень у лікарні «Охматдит» понад два десятки маленьких пацієнтів роками живуть тут та чекають донорських органів. Щоби люди прижиттєво давали згоду на посмертне донорствою, лікарі «Охматдиту» вийшли показати своїм прикладом, підписують відповідні документи.

У документі вказую персональні дані та позначають, чи дається дозвіл на забір усіх органів, чи лишень окремих. Після своєї смерті одна людина може врятувати від 3 до 8 пацієнтів. Так, торік 59 людей врятували життя 169 пацієнтам, яким пересадили їхні органи. Дозвіл на це дали родичі.

«Я цим підписом допоможу людям, які потребують органів. А ще допоможу своїм родичам зробити правильний вибір, і зняти з них відповідальність. Бо зробити цей вибір тяждко», - каже генеральний директор "Охматдит" Володимир Жовнір.

‍♂️Сьогодні чудовий день! Наша dream team , співробітники НДСЛ Охматдит підписали інформовані згоди на вилучення... Опубліковано Oleksandr Lysytsia Понеділок, 7 лютого 2022 р.

Дати прижиттєву згоду на посмертну трансплантацію може кожен охочий. Для цього потрібно у своєму місті дізнатися при якій лікарні та коли працює трансплант-координатор. Саме у цих людей є заяви і саме вони вносять дані до єдиної інформаційної системи трансплантації. Вона, запевняють, захищена і витоку інформації немає.

«Трансплантація безпечна і донор і реципієнт захищені на 100% і боятися, що тебе розберуть на органи- ні», - каже лікар трансплантолог Олег Годік.

Поки що цілеспрямовано шукають по лікарнях трансплант-координаторів одиниці. Минулого тижня прийшла людина, знайшов на сайті», - кажуть в лікарні.

Урядники обіцяють спростити цю процедуру, незабаром дати свою згоду чи незгоду на посмертне донорство можна буде в додатку «Дія».

Медики столичного "Охматдиту" підписали згоду на посмертне донорство органів

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