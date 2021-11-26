Лікарі подарували жительці Києва з генетичною хворобою херувізм нову усмішку: відео

У світі налічують до 400 випадків цього захворювання.

Жителька Києва Ольга Мацик має складну генетичну хворобу херувізм, яка спотворює обличчя та призводить до випадіння зубів.

Свого часу лікарі вже змогли підкоригувати жінці форму обличчя, а тепер спробували подарувати й нову усмішку, йдеться 25 листопада в сюжеті ТСН 19:30.

Ользі 32 роки, однак вона здається значно старшою. У киянки спотворена дикція, запалі губи та відсутність більшості зубів, а раніше ще й були величезні щелепи. Своєї зовнішньості жінка соромилася, бо чула образи.

Херувізм, від якого страждає Ольга, може передаватися в спадок або ж виникати спонтанно через мутації гена, навіть якщо батьки цілком здорові.

Офіційна статистика по світу налічує до 400 випадків цього захворювання за останні 20-30 років. В Ольги перші прояви хвороби з'явилися у 3-4 роки. Обличчя дівчинки збільшувалося, а постійні зуби, які виросли на зміну молочним випали.

Коли Ольга подорослішала - процес призупинився. Дівчині зробили дві операції, щоб повернути обличчю звичну форму, а от із зубами досі нічого вдіяти не могли.

Надія з'явилася завдяки одній зі стоматологічних клінік Києва, яка вирішила спробувати подарувати Ользі нову усмішку, пообіцявши не брати грошей за роботу.

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Водночас випадок, кажуть лікарі, настільки складний, що навіть вставні зубні протези не допоможуть: їм просто немає на чому триматися. Тож єдиний варіант - вживити імплантати. На першому етапі - тимчасові.

Але й це ризиковано, оскільки в кістках обох щелеп через хворобу є порожнини, які непрогнозовано перебудовуються, тож моделювати зубний ряд довелося за допомогою спеціальної комп'ютерної програми.

Та навіть після встановлення ризики зберігаються. "Ми якщо будемо мати травму на кістці, то наш організм буде певним чином гоїти цю ділянку. Натомість із херувізмом є така зміна у гені, яка буде розбирати на запчастини", - пояснюють фахівці.

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І додають: "Ризики можуть бути короткоплинними. Тобто ми побачимо, шо якісь імплантанти не прижились, але може бути так, що через пів року ми отримаємо все відмінно. Ми не знаємо, бо хвороба недосліджена".

Але Ольга хапається за найменшу можливість і операція під загальним наркозом триває до пізнього вечора. Наступного дня пацієнтка знову на огляді, вже з новою усмішкою. Жінка не може надивитися на себе в дзеркало. На її очах - сльози щастя.

Вона розповідає, що чоловік дуже зрадів, а от чотирирічний син маму злякався, бо такою ще ніколи не бачив. Тепер Ольга має звикнути до себе нової та навчитися заново їсти, говорити та посміхатися, а головне - не боятися, що люди не так подивляться.

Якщо все буде добре, то за пів року Ольга отримає постійні зубні імплантати. Детальніше дивіться у сюжеті ТСН:

Жительці Києва з генетичною хворобою херувізм лікарі подарували нову усмішку | Новини України

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