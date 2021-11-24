Лікарі розповіли про стан дітей, яких однокласник пригостив замість льодяника засобом для чищення труб

Хлопчик і сам у лікарні, бо скуштував засіб напередодні.

На Житомирщині шпиталізували 9 учнів школи села Дівочки. Під виглядом солодощів однокласник пригостив їх засобом для чищення труб.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

В обід один із 6-класників приніс до школи пакетик із засобом для чищення труб, своїм однокласникам сказав, що це льодяники і почав пригощати всіх на перерві. Дітям одразу стало погано. Учителі викликали "швидкі", дітей відвезли в хірургічне відділення обласної дитячої лікарні.

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В усіх діагностували хімічні опіки ротової порожнини та кишково-шлункового тракту. У двох хлопців, які проковтнули так звані "льодяники", стан гірший.

У лікарні ТСН поспілкувалася з мамою хлопчика, який приніс побутову хімію в школу. Жінка каже, що засіб для чищення труб лежав на холодильнику, що його може дістати син і подумати не могла. Сам хлопчик також шпиталізований, бо теж спробував отруту. «Сказали що він приніс у школу. Він нічого не казав, уже сьогодні стали питати і він зізнався. Він не казав нічого, живіт не болів», - переконує жінка.

«Зі слів дитини це була випадковість. Він не знав, що це і просто пригощав друзів. Так сталось. Це може в подальшому призвести до рубцюванню і непрохідності стравоходу. Тоді буде серйозне лікування», - зазначив завідувач хірургічного відділення житомирської обласної дитячої лікарні Дмитро Шевчук.

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