Лікарі розповіли про стан дитини і виховательки з Кременчуга, які вижили після падіння дерева у садочку

У п’ятирічного хлопчика закритий перелом правого стегна із зміщенням.

У дитсадку Кременчука дерево привалило двох дітей та вихователя. Їх забрали до лікарні, але врятувати чотирирічну дівчинку не вдалось - вона померла.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Усе трапилося на прогуляноковому майданчику молодшої групи. Місце, де упало дерево досі огороджено стрічкою. Було близько опівдня. Вихователі розповідають, що діти вже поверталися з прогулянки у групи і в цей час раптово налетів вітер. Його поривів не витримав каштан.

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«Був раптовий порив вітру і в цей момент почувся тріск дерева і в час раптового пориву вітру впала частина дерева на дитячий майданчик. Під час падіння дерева постраждала і наш вихователь, бо дерево впало на неї і разом з дитиною, з дівчинкою і хлопчиком, хлопчика зачепило гілками», - розповідає завідувачка дитсадка Галина Гладенька.

У п’ятирічного хлопчика закритий перелом правого стегна із зміщенням. Його повезли в травматологію. А от дівчинка була украй тяжка, її одразу забрали до реанімації.

«В реанімаційне відділення на апарт ШВЛ підключена. Там відкрита черепно-мозкова травма, там забій головного мозку. Тобто там такі травми, які зовсім не сумісні із життям. Всі наші реанімаційні заходи їй продовжили життя, я так можу сказати, до сьогоднішнього ранку», - повідомила заступник головного лікаря Кременчуцької дитячої лікарні Ірина Роман.

«Розпочато кримінальне провадження за статтею 137 частиною 2 це неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, що потягло тяжкі наслідки. За санкцією статті, за скоєне загрожує як обмеження волі від 3 до 5 років, так і позбавлення на той самий срок», - повідомили в поліції.

У дитячому садочку між тим запевняють, що це був нещасний випадок. Каштан не був аварійним і ніхто уявити не міг, що він може впасти. Твердять, перед навчальним роком і садок, і дерева на його території оглядала спеціальна комісія і підписала акт готовності до прийому дітей.

Потерпілого хлопчика уже прооперували. На лікарняному перебуває і вихователька, у неї забої. Життю обох нічого не загрожує.

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