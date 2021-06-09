Лікарі розповіли про стан п’ятьох потерпілих від вибуху гранати в Харкові

Про зловмисника відомо, що йому 29 років, він місцевий мешканець.

Численні осколки вразили їм тулуб і кінцівки.

П'ятеро потерпілих від вибуху в Харкові досі залишаються в лікарні. Рвонуло вночі в спальному районі міста поміж житлових будинків. 29-річний хлопець жбурнув гранату в компанію підлітків. Постраждали четверо юнаків віком від 16 до 18 років, а також 33-річний перехожий.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Потерпілі нині у різних закладах. До сімнадцятої лікарні доправили 18-річного хлопця. Осколками йому посікло руки та гомілку, але життю нічого не загрожує, кажуть лікарі. «Він терміново був прооперований, видалені всі інорідні тіла, осколки. На теперішній час стан пацієнта середньої важкості, хлопець може пересуватися сам», - розповідають у лікарні.

Решта постраждалих - під наглядом медиків у інших лікарнях. Це юнаки 16, 17 та 18 років, а ще 33-річний чоловік. Численні осколки вразили їм тулуб і кінцівки. Стан потерпілих лікарі називають стабільним і вони лежать у звичайних палатах.

Поранення всі отримали напередодні під час потужного вибуху. А почалося все зі сварки між компанією юнаків та чоловіком. Як встановили слідчі, чоловік у розпал конфлікту кинув у юнаків боєприпас. Це була ручна граната РГД-5. «Не петарда, як стверджував чоловік, який це зробив. Вибух був дуже гучний. У мене тріснуло скло в магазині і яскраве світло дуже було», - розповідає очевидиця Анастасія.

Новини України: у Харкові усі п'ятеро потерпілих від вибуху гранати досі залишаються в лікарні

Свідки твердять, нападник був під дією наркотичних речовин. Утім, цю інформацію слідчі поки не підтверджують. Про зловмисника відомо, що йому 29 років, він місцевий мешканець. Живе у багатоповерхівці, біля якої все і сталося. Раніше не потрапляв у поле зору поліцейських. «Після сварки кинув у цих хлопців гранату. Начебто просто неприязних відносин. Злочинець був затриманий перехожими, які стали свідками», - розповідають в поліції.

Нічний інцидент поліція розслідує одразу за двома статтями. Це замах на вбивство та незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Щонайменше чоловіку загрожує 15 років у в'язниці, а максимальне покарання - довічний термін.

Йому вже оголосили підозру. А найближчим часом обиратимуть запобіжний захід.

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