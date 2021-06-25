Лікарі розповіли про травми постраждалого від падіння на колії метро в Києві

Лікарі розповіли про травми постраждалого від падіння на колії метро в Києві

Зараз чоловік прооперований, він у реанімації.

Надзвичайна подія в київському метро. На станції «Майдан Незалежності» чоловік упав на колії і потрапив під потяг, його затисло між вагонами. Рух у метро на кілька годин був заблокований. Пасажира намагаються врятувати в одній зі столичних лікарень.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

До столичної лікарні чоловіка привезли непритомного та у тяжкому стані. За його життя борються лікарі. «У нього поєднана травма: черепно-мозкова травма, плюс травма кінцівок. Молодий чоловік, 28 років. Нормальний, соціальний, є документи, паспорт, гроші», - розповідає завідувач відділенням політравми Київської міської клінічної лікарні №17 Дмитро М’ясников.

Все сталося на станції "Майдан Незалежності" у годину пік близько дев'ятої ранку. Його затисло між вагонів. Співробітники метро, поліцейські та пасажири впродовж декількох хвилин самотужки змогли визволити чоловіка.

«Він був непритомним. Після цього, його передали лікарям», - розповідають свідки.

Новини України: на станції "Майдан Незалежності" чоловік упав на колію і застряг між вагонами

Тим часом, киянам діставатися на роботу довелося іншими видами транспорту. Рух на синій гілці метро був заблокований.

Зараз хлопець у реанімації. За протоколом, йому проводять алко та наркотичну експертизу. Але за попередніми висновками, алкоголь і наркотики він не вживав.

Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішують, чи відкривати кримінальне провадження.

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