Лікарі закінчили операцію пораненому під час нападу водію Шефіра і розповіли про його стан

Медики кажуть, що загрози для життя немає.

Пораненого під час розстрілу автівки першого помічника президента Сергія Шефіра водія ушпиталили до Феофанії і вже прооперували.

Як з’ясувала ТСН, він з Сергієм Шефіром вже багато років.

Годину тому операцію завершили, вона тривала кілька годин. Одразу три кулі потрапили у ногу чоловіка, але загрози для життя вже немає. Його стан на цю хвилину медики оцінюють як стабільний та середньої тяжкості. Лікарі зазначають, що була надана вся можлива медична допомога.

Сергій Шефір не користувався послугами державної охорони, мав особистого водія, який власне і постраждав. Звати його Олександр Іванько, йому 58 років. Водієм у Сергія Шефіра він працює уже 8 років. Час від часу кермо віддає безпосередньо Шефіру, але саме цього ранку кермував сам. І оскільки виїздив з повороту, повільно, а стріляли саме з боку водія, то й отримав перші кулі.

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Чоловік перед госпіталізацією устиг показати слідчим місце, де і стався напад.

Нагадаємо, що близько десятої ранку «Ауді» виїжджає із котеджного містечка в Іванковичах і прямує до Києва, між селами Круглик та Ходосівка з лісосмуги з автоматної черги машину починають обстрілювати. Тяжко поранений водій витискає газ, їде ще п'ять кілометрів і зупиняється на парковці супермаркету на виїзді із села Лісники. Туди приїздить швидка і слідчі.

Прострелене лобове скло, бампер, але найбільше слідів від куль у лівому боці авто.

«Мені здається, він був сильно поранений і йому було дуже боляче, але він повівся, як чоловік. Звісно, спочатку від шоку він хотів зупинитись, але я казав "Жени!" і ми погнали. Реально, він врятував нам життя. Ми їхали на дисках, адже колесо було пробите», - розповідає про подію Шефір.

Новини України: водія Сергія Шефіра прооперували у "Феофанії"

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