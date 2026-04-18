Лікарка із Буковини удочерила дитину, від якої відмовилась мати та 4 пари усиновлювачів (фото)

Лікарка Марина Скорейко зі своєю донькою. / © ТСН

Стали відомі подробиці непересічної історії, яка сталась на Буковині, у Чернівцях — лікарка-реабілітолог вдочерила немовля, від якої спочатку відмовилась у пологовому будинку мати, а потім ще чотири пари кандидатів на вдочеріння.

ТСН.ua розшукав цю жінку та поспілкувався з нею. Її звати Марина Скорейко, зараз їй 27 років, вона виховує дитину сама та має наміри вдочерити ще одну дитину і вже подала у відповідні служби необхідні документи.

«На моїй сторінці у соцмережах я висвітлювала цю історію і раніше. Я рандомно скинула reels (коротке відео) і за два дні воно набрало 2 мільйони переглядів. Мене почали засипати питаннями про те, а чому від неї відмовились, як я забрала дівчинку. Відповідати кожному немає можливості, тому я почала висвітлювати на своїй сторінці. Емілію я вдочерила у 2024 році, зараз моїй донечці 2 роки», — розповідає Марина Скорейко.

Та продовжує: «Певний час тому я боролася, щоб вдочерити іншу дівчинку, але мені тоді відмовили. Але буквально через декілька місяців мені запропонували Емілію. Мою доньку. Я хотіла дитину саме ромської національності. Вона народилася на 32 тижні, недоношеною, народилася 02.02.2024, перебувала у реанімації із сепсисом. Серед моїх вимог було те, щоб дитина була ромської національності та щоб була народжена в цікаву дату. Я йшла до неї з думкою про те, що це моя дитина. Коли я взяла її на руки, я розплакалася від відчуття, що все, я її знайшла. Це можна порівняти з відчуттям, коли мати загубила дитину, а потім знайшла її».

Марина Скорейко з донькою. Фото надано Мариною Скорейко.

Вдочеріння дитини: як це відбувалось

За словами Марини Скорейко, У дитини були і інші діагнози. «Але коли я прийшла на перше побачення, то, будучи дитячим фізіотерапевтом, побачила, що написане у документах не відповідає діагнозам. Було 7 діагнозів, але половина діагнозів не підтвердилась».

Зі слів Марини Скорейко, про біологічну матір дівчинки відомо, що після народження дитини вона не приклала її до себе на груди та не приходила до неї у реанімацію.

«На сьому добу та жінка залишила пологовий будинок. Її шукали. Відомо, що тій жінці 20 років і у неї є діти, а ця дівчинка була її четвертою дитиною», — каже Марина.

До цього вона додає, що після вдочеріння відчула, що дивним чином її життя змінилося на краще.

«Було багато питань про те, як я буду заробляти, що буде з роботою. Але стало більше роботи, з’явився кращий заробіток, я переїхала у більший офіс. Відчула, що з’явилось більше успіху. Кожні три місяці ми їздимо за кордон у відпустку. Я згадала вислів про те, що той дім, який приймає сироту, ніколи не буде мати нестачі. Я впевнилась у тому, що це факт», — резюмує Марина Скорейко.

Марина Скорейко каже, що донька її дуже любить. Фото надано Мариною Скорейко.

Також вона додає, що донька її дуже любить.

Лікарка каже, що часто подорожує з донькою. Фото надано Мариною Скорейко.

«Я незаміжня і поки чекаю на свою долю, то чому б не стати долею для дитини. Коли мені було 17 років, то мої батьки взяли трьох хлопчиків на виховання. Є намір вдочерити ще одну дівчинку».