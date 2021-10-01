Лікарка назвала симптоми "Дельта"-штаму коронавірусу: що турбує інфікованих

Часто "Дельта" дає картину, схожу на ротавірусну інфекцію.

"Дельта"-штам коронавірусу часто, але не завжди, дає картину, схожу на ротавірусну інфекцію – це незначні катаральні явища, проноси. Таких проявів раніше, під час перших хвиль коронавірусної інфекції, майже не було.

Про це у бліцінтерв'ю ТСН.ua розповіла лікарка-пульмонологиня, керівниця Центру респіраторної медицини та алергології КЛ "Феофанія" Світлана Гук.

"Але і звичайне першіння у горлі з невеликим нежитем теж можуть бути проявами "Дельта"-штаму", - каже лікарка.

Вона також додала, що у разі легкого перебігу хвороби, коли пацієнт перебуває вдома і немає потреби в госпіталізації, одужання настає протягом двох тижнів.

"Якщо ж хвороба перебігає важко, нашаровуються ускладнення, пацієнт перебуває в інфекційному стаціонарі – тут вже прогнозувати майже неможливо. Від 10-14 днів до місяця і більше", - розповіла Світлана Гук.

Нагадаємо, Світлана Гук також розповіла, як лікувати коронавірус вдома і не потрапити до стаціонару.

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