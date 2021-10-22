Лікарка пояснила, чому навіть перехворілим на Covid-19 людям потрібно обов'язково вакцинуватися

Лікарка пояснила, чому навіть перехворілим на Covid-19 людям потрібно обов'язково вакцинуватися

Коронавірус мутує - з'являються інші, небезпечніші штами вірусу.

Ті люди, які перехворіли на коронавірус, мають антитіла лише до певного штаму, а вакцинація захищає загалом.

Про це сказала 21 жовтня в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" завідувачка відділення інтенсивної терапії Львівської лікарні швидкої допомоги Наталія Матолінець.

За її словами, той пацієнт, який перехворів на коронавірус, не порівнюється із пацієнтом вакцинованим. Вона зауважує, що коронавірус мутує - з'являються інші, небезпечніші штами вірусу. Наприклад, новий штам коронавірусу "Дельта", який є зараз, - це зовсім інший штам від попереднього.

"Антитіла формуються до конкретного перенесеного штаму вірусу. А вакцинація формує імунітет до тяжкості перебігу захворювання. Це різні речі. Пацієнти, які перехворіли, але мають навіть високі титри антитіл, мають так само вакцинуватися, як і інші пацієнти", - пояснює лікарка.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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