Лікарка виступила за жорсткі обмеження для невакцинованих українців та пояснила, чому хворіють щеплені

Невакциновані піддають ризику не тільки себе, а й тих, хто отримав щеплення, каже лікарка.
Після вакцинації проти коронавірусу інколи трапляються випадки зараження на COVID-19. Причина - у відсутності колективного імунітету.
Про це в коментарі ТСН.ua заявила лікарка-неврологиня Волинської обласної клінічної лікарні Наталія Бобрик.
За її словами, коронавірус продовжує циркулювати і його концентрація наразі досить висока. Натомість ті, хто відмовляється від вакцинації, піддають ризику не тільки себе, а й тих, хто отримав щеплення.
"Коли ми вакцинуємося, ми проявляємо турботу та особисту відповідальність за своє здоров’я. Але має бути ще й громадянська відповідальність. Люди повинні чітко розуміти, що відмовившись від вакцинації, не ставши частинкою колективного імунітету, вони піддають ризику не тільки себе, а й тих, хто вакцинувались, оскільки вірус продовжує циркулювати і його концентрація досить висока", - пояснила неврологиня.
Лікарка висловила думку, що, за прикладом інших розвинутих держав, в Україні теж потрібно ввести жорсткі обмеження щодо тих, хто відмовляється від щеплення. Наталія Бобрик пояснює, якщо заборонити невакцинованим відвідувати, наприклад, магазини чи ходити на роботу, це значно зменшить їхні контакти і таким чином вони не зможуть заразити інших людей.
"І нехай така людина вже сама дбає про те, як налагодити свій побут. У нас поки, увесь тягар за таку безвідповідальність лягає на плечі держави. Більшість людей розглядає вакцинацію лише в контексті свого власного здоров’я, а варто дивитись на це ширше, ваша вакцинація – це здоров’я ваших батьків, дітей, навколишніх, це ваша прогресивність у поглядах, ваша громадянська відповідальність та позиція, ваша внесок у майбутнє, турбота про здоров’я поколінь", - додала вона.
Нагадаємо, лікарка також пояснила, як змінився COVID-19 і навіщо вакцинуватися молоді.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.