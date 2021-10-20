Лікарка виступила за жорсткі обмеження для невакцинованих українців та пояснила, чому хворіють щеплені

Лікарка виступила за жорсткі обмеження для невакцинованих українців та пояснила, чому хворіють щеплені

Невакциновані піддають ризику не тільки себе, а й тих, хто отримав щеплення, каже лікарка.

Після вакцинації проти коронавірусу інколи трапляються випадки зараження на COVID-19. Причина - у відсутності колективного імунітету.

Про це в коментарі ТСН.ua заявила лікарка-неврологиня Волинської обласної клінічної лікарні Наталія Бобрик.

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За її словами, коронавірус продовжує циркулювати і його концентрація наразі досить висока. Натомість ті, хто відмовляється від вакцинації, піддають ризику не тільки себе, а й тих, хто отримав щеплення.

"Коли ми вакцинуємося, ми проявляємо турботу та особисту відповідальність за своє здоров’я. Але має бути ще й громадянська відповідальність. Люди повинні чітко розуміти, що відмовившись від вакцинації, не ставши частинкою колективного імунітету, вони піддають ризику не тільки себе, а й тих, хто вакцинувались, оскільки вірус продовжує циркулювати і його концентрація досить висока", - пояснила неврологиня.

Лікарка висловила думку, що, за прикладом інших розвинутих держав, в Україні теж потрібно ввести жорсткі обмеження щодо тих, хто відмовляється від щеплення. Наталія Бобрик пояснює, якщо заборонити невакцинованим відвідувати, наприклад, магазини чи ходити на роботу, це значно зменшить їхні контакти і таким чином вони не зможуть заразити інших людей.

"І нехай така людина вже сама дбає про те, як налагодити свій побут. У нас поки, увесь тягар за таку безвідповідальність лягає на плечі держави. Більшість людей розглядає вакцинацію лише в контексті свого власного здоров’я, а варто дивитись на це ширше, ваша вакцинація – це здоров’я ваших батьків, дітей, навколишніх, це ваша прогресивність у поглядах, ваша громадянська відповідальність та позиція, ваша внесок у майбутнє, турбота про здоров’я поколінь", - додала вона.

Нагадаємо, лікарка також пояснила, як змінився COVID-19 і навіщо вакцинуватися молоді.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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