Лікарня під лікарнею: у Рівному в підвалі обладнали повноцінний медзаклад на 1500 людей

У Рівному обладнали повноцінний медзаклад у підвалі на 1500 людей. Перев’язочні, операційні, реанімація, палати і навіть актова зала – справжній підземний шпиталь облаштували медики у Рівному, йдеться в ТСН.

Продовжують його розбудовувати на понад 5 тисячах квадратних метрів і це просто під міською лікарнею. Там ще донедавна були захаращені підвали і тунелі, сирість та сморід, а тепер туди можуть евакуйовувати тяжких і навіть кисневозалежних пацієнтів.

“Ми спочатку вкрили труби, облаштували їх металом, поклали плитку, пофарбували стіни і поставили картини, щоб було більш затишніше, лікують і стіни, не тільки ж ліки”, - кажуть працівники.

Облаштували підземний госпіталь просто під Рівненською міською лікарнею, хоча путешні підвали та тунелі понад пів століття ремонту не бачили. Та коли росіяни пішли повномасштабною війною, кажуть медики, зрозуміли: у таких умовах пацієнтам перечікувати загрози ворожих ударів теж небезпечно для здоров’я, а то й для життя… “Пацієнти надзвичайно тяжкі, пацієнти на апаратах”, - пояснює медсестра.

Окремо для кисневозалежних у підземному медичному містечку облаштували палату з кисневою точкою. Кисень може подаватися в підземну палату одразу для одинадцятьох хворих. “Тут є кисень, наркозні апарати, в нас є операційні, в нас є перев’язочні”, - розповідає головний лікар установи.

“Взагалі у нас 42 ліжка, де важкі хворі можуть перебувати”, - додає його заступник.

Поміж усього зробили тут навіть актову залу, біля якої знову ж таки можуть розмістити лежачих пацієнтів. Повноцінно лікарі тут зможуть працювати навіть за відсутності світла. Два потужних генератори електрику забезпечуватимуть зо тиждень, а за наявності пального і довше. На облаштування медичного містечка уже витратили понад 12 мільйонів гривень. Та у держави грошей не просили. “Основні речі треба давати військовим, щоб вони мали можливість захищати нашу країну і швидше перемогти, через те, в нас задача - зробити, але не використати ні одної копійки державних коштів”, - зазначає головний лікар.

Диво-лікарня в підземеллі

Долучилися благодійники зі Швейцарії, Німеччини, США, Польщі та Литви, а ще підприємства області. Ремонти своїми руками робили рівняни, медперсонал та волонтери, долучили у учнів професійного училища, які тут можуть проходити практику проходять.

Загалом же підземний госпіталь у Рівному розгорнеться майже на 5,5 тисячах квадратних метрів. Найпотрібніше для пацієнтів, кажуть, уже зробили, та до нового року планують переобладнати кожен сантиметр старих радянських підвалів. Підрахували - тут небезпеку можуть перечікувати зо півтори тисячі людей.

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