Лікарям у Львові довелося навпомацки відрізняти судини і кишки під час операції з дзеркальним розміщенням органів

Лікарям у Львові довелося навпомацки відрізняти судини і кишки під час операції з дзеркальним розміщенням органів

Врятований чоловік навіть не знав про свою унікальність.

Унікальну операцію провели у Львові - там судинні хірурги врятували 74-річного пацієнта, у якого розірвалась аневризма черевної аорти. Але складність була ще й у тому, що лише перед самою операцією лікарі довідалися - внутрішні органи та судини в чоловіка розташовані дзеркально. Тож це суттєво ускладнило їм роботу.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Пацієнта з розривом аневризми черевної аорти до обласної лікарні привезли швидкою. Чоловік був непритомним. Уже на комп’ютерній томографії з’ясувалося в хворого дзеркальне розташування всіх внутрішніх органів.

«Ми зрозуміли, що це нам ще більше створить проблеми, бо ж нам всі маніпуляції треба робити дзеркально», - розповідає судинний хірург Львівської обласної клінічної лікарні Андрій Кіхтяк.

«Труднощі виникають, коли ти відкриваєш живіт і розумієш, що все не на своєму місці і все тобі треба будувати в голові інший макет операції», - додає судинний хірург Львівської обласної клінічної лікарні Віктор Палій.

Операція тривала понад дві години і це був справжній квест, зізнаються лікарі. «Ми не можемо спочатку навіть зрозуміти, що це за орган, тому ми беремо в руки, визначаємо, бачимо пульсує, значить судина, не пульсує, значить кишка, кровить - судина, не кровить - може бути селезінка», - додає лікар Андрій Кіхтяк.

Операція минула успішно, лікарі зупинили кровотечу і вшили чоловікові шматок штучної судини. Пацієнт іще в реанімації, але почувається добре. Каже, дізнався, що серце в нього праворуч, ще коли йшов до армії. А от про дзеркальне розташування інших органів - не знав.

«Він був здоровий, ніколи ні на що не жалівся. То що зуби лікував, таке, а так нічого в нього не боліло. Аж тепер його так злапало. Дякувати Богу, що врятували його», - каже дружина пацієнта Ярослава Балацька.

Дзеркальне розташування внутрішніх органів - один випадок на 10 тисяч людей. Зазвичай це ніяк не впливає на якість і тривалість життя. А от розрив аневризми в людей із дзеркальними органами трапляється ще рідше – раз на 100 мільйонів, кажуть львівські медики. У медичній літературі вони знайшли лише один опис такої патології.

«Цей випадок у світі визначений як другий після японців, які в 2008 році таке оперували в 80-річного чоловіка, думаю ми будемо це публікувати і світова література про це дізнається», - додає хірург.

Іще тиждень прооперований пацієнт пробуде в лікарні. А після виписування, кажуть лікарі, мусить обмежити фізичне навантаження і постійно вживати ліки.

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