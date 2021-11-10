Лікування коронавірусу вдома: за якими показниками потрібно стежити хворому на COVID-19

Лікування коронавірусу вдома: за якими показниками потрібно стежити хворому на COVID-19

Лікар розповів, яку температуру слід ретельно контролювати.

Хворі на COVID-19, які лікуються вдома під наглядом сімейного лікаря, повинні стежити за температурою свого тіла, сатурацією (рівнем кисню в крові), чи не з'явилась задишка і загальним станом організму.

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Про це в коментарі ТСН.ua розповів радник мера Львова з медичних питань, лікар Тарас Жиравецький.

За словами медика, насторожити повинна температура 38, яка з'явилась з 6-7 дня захворювання, таку температуру необхідно контролювати і не нехтувати цим.

"Якщо людина не може встати і дійти до кухні чи туалету, це вже ознака того, що щось відбувається не так", - підсумував Тарас Жиравецький.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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