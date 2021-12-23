Лікування обійшлося в пів мільйона: у Львові врятували хлопця, який після безсимптомного COVID впав у кому

Лікування обійшлося в пів мільйона: у Львові врятували хлопця, який після безсимптомного COVID впав у кому

Хлопець три доби пробув у стані мозкової коми.

У Львові медики врятували 17-річного хлопця, в якого почались ускладнення після коронавірусу і він впав у мозкову кому.

Про це 23 грудня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Госпіталізували із вітрянкою, але стан підлітка різко погіршувався

До Західноукраїнського дитячого медцентру в Львові хлопця доправили швидкою з районної лікарні. Туди він потрапив з вітрянкою. Але після відповідного лікування краще йому не ставало. Мати хлопця Олена Боднар розповіла ТСН, що її син відмовлявся від їжі та навіть води.

"Лікували вітрянку, ми подумали, що вітрянка дає таку слабкість", - згадує жінка.

Віктор провів у реанімації кілька днів, у нього діагностували мозкову кому. Через це хлопця підключили до спеціального апарату, який очищує кров.

Дивовижний порятунок: львівські медики вивели з мозкової коми 17-річного юнака

"У пацієнта розвинулася поліорганна недостатність: ниркова, дихальна серцева", - каже завідувач відділення анестезіології та реанімації Західноукраїнського дитячого медичного центру Роман Собко.

Коронавірус, яким хлопець перехворів безсимптомно, дав ускладнення

Коли підлітка госпіталізували до Львова його тиск став критично низьким - 60 на 20, а сатурація знизилася до 70%. Лікарі одразу зробили йому тест на антиген і виявилося, що крім вітрянки, Віктор безсимптомно переніс ще й коронавірус. І саме він дав складне ускладнення

"Мультисистемний запальний синдром виникає через 4-6 тижнів після перенесеної коронавірусної інфекції", - каже лікарка-педіатр Віта Волощук.

Такий постковідний синдром у дітей не рідкість, говорять медики. Лише на Львівщині вони зафіксували понад 2 десятки таких випадків, але Віктор став найтяжчим пацієнтом. Три доби він пробув у комі і згасав на очах, згадує мама

"Це реакція організму на перенесення інфекції. Мозкова кома тривала близько 3-4 діб, а потім ще залишалося порушення свідомості до тижня часу", - каже завідувач відділення анестезіології та реанімації Західноукраїнського дитячого медичного центру Роман Собко.

Лікування обійшлось лікарні у 500 тис. грн

Лікування мультисистемного синдрому у Віктора обійшлося лікарні в пів мільйона гривень. Але результат, кажуть медики - безцінний, бо Віктор одужав і сьогодні повернувся до них вже на огляд.

Хлопець каже, що зараз уже добре почувається. На знак вдячності хлопець привіз медикам торт, адже завдяки їм він недавно вдома відсвяткував свій день народження.

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