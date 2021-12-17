Ліквідація дурману: у Харкові поліцейські утилізували 400 кілограмів наркотиків

Ці наркотики раніше вилучили правоохоронці з незаконного обігу
У Харкові поліцейські утилізували 400 кілограмів наркотиків.
Про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 16 грудня.
Заборонені речовини закидали до пічки і там спалювали. Загальна вартість такої кількості препаратів на чорному ринку - близько п’яти мільйонів доларів.
Ці наркотики раніше вилучили правоохоронці з незаконного обігу, і вони фігурували, як речові докази, в 180 кримінальних справах. Процедуру утилізації дурману засвідчили своїми підписами члени спецкомісії.
Нагадаємо, що раніше у Колумбії конфіскували рекордну партію наркотиків.
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