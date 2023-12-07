Ліквідація Іллі Киви: де вбили зрадника України і "пророчий" допис - гучні подробиці

За однією з версій, Кива міг вирушити до лісу, щоб записати ролик для свого телеграм-каналу.

Ввечері 6 грудня ліквідували одіозного екснардепа-зрадника Іллю Киву. Його співмешканка розповіла російським засобам масової пропаганди, що його задвохсотили, поки той ховався в лісі. Вистачило двох пострілів.

Найновіші деталі ліквідації скандального зрадника та чим він запам’ятався українцям, розповів журналіст ТСН.ua Артем Зябкін.

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Хто стоїть за ліквідацією зрадника

Тіло екснардепа від партії зрадників "ОПЗЖ" надвечір знайшли у Підмосков’ї. За даними низки українських ЗМІ, це справа рук СБУ.

Ввечері російські телеграм-канали повідомили, що Киву знайшли на території паркової зони готелю "Велич Country Club" у селі Супонєве. За інформацією тг-каналу Mash, на правій скроні у нього була різана рана, на лівій частині обличчя – гематома.

Пізніше в російських ЗМП розкажуть, що у Киви було два кульових поранення. Один постріл був у груди, а другий - контрольний в голову. За словами іншого зрадника України Олега Царьова, який теж, до речі, нещодавно виліз із лікарні після нападу, Кива знав, що за ним слідкують і що навіть готувався замах.

Деталі вбивства від співмешканки Киви

Як пише телеграм-каналу Baza, співмешканка Іллі Ківи розповіла слідчим, що ексдепутат завжди намагався дотримуватися запобіжних заходів. Наприклад, він щоразу йшов у лісосмугу на території готелю, щоб записати відео. Робив це для того, щоб не можна було визначити місцевість, де він знаходиться.

За однією з версій, Кива міг також вирушити до лісу, щоб записати ролик для свого телеграм-каналу.

Український журналіст звернув увагу, що в своєму останньому пості на каналі Кива фантазував про ліквідацію Зеленського і навіть рекомендував президенту закінчити життя самогубством, вийшло навпаки.

Еволюція чи деградація Киви

Загибелі зрадника України зраділи і в Росії. За свою довгу "політичну кар’єру" Ілля Кива встиг побувати в АТО, побути командиром у "Правому секторі", зокрема закликав нищити сепаратистів і московитів.

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Як Кива став зрадником

В 2019-му році він приєднався до проросійської "ОПЗЖ" - і росіяни стали для нього "братами, а Путін – вєлікім". Після початку повномасштабного вторгнення Кива боягузливо накивав п’ятами до Москви, де продався московським пропагандистам. При чому жанр обрав найбільш трешовий. То бризкав слиною на каналі головного пропагандиста Соловйова, де майже обличчя до обличчя розповідає ведучому, що ізраїльським євреям час переїхати на захід України. В уже в ефірі російського пропагандистського "Першого каналу" розмахує руками та криє "останніми словами" президента Зеленського.

У Держдумі РФ його вбивство і назвали "беспределом", проте своїм для росіян він так і не став.

Реакція українців у Мережі

Після смерті Киви вибухнула і українська мережа. Там було свято. Українці пригадали йому абсолютно все. Записали Киву і до зведення Генштабу, подарували Ківі квиток на концерт Кобзона. Мережа дружньо поминала фруктову тарілку. Не забули і про "маленького гвинтіка".

Турбують користувачів і майнові питання. Кому ж тепер дістанеться Кивина жомова яма.

Ось найкращі коментарі під минулим відео:

Побачив кремль - та помер від його краси.

Гріх радіти, але радію, дуже гарна новина

Підхопили хвилю радості і топові українські компанії. Як то кажуть, труп Киви став популярнішим за живого, але то вже тепер історія.

Нагадаємо, після ліквідації зрадника Іллі Киви у ГУР звернулися до інших зрадників та колаборантів.

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