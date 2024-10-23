Ліквідація МСЕК і можлива відставка: головне з брифінгу міністра Ляшка

Очільник МОЗ Віктор Ляшко провів брифінг після корупційних скандалів з працівниками МСЕК і указу президента про ліквідацію цих установ. Міністр повідомив, що буде замість МСЕК, і чи не збирається він у відставку на тлі інцидентів.

Головне з брифінгу Ляшка щодо МСЕК читайте на ТСН.ua.

Міністр охорони здоров’я повідомив, що його відомство перевірило обґрунтованість рішень МСЕК про встановлення інвалідності для чоловіків 18-60 років, ухвалених під час воєнного стану. Загалом протягом року відбулося 90 тис. перевірок МСЕК у різних областях та відкрито 19 тис. кримінальних справ, з яких 3000 мали корупційні ознаки. Ляшко зазначив, що особи, які сприяють неправомірному отриманню довідок або заважають їхньому отриманню тими, хто справді цього потребує, повинні нести відповідальність. Тож МОЗ планує активізувати роботу у всіх напрямках, зазначених у рішенні РНБО, спільно з усіма залученими до реформування МСЕК органами.

Ліквідація МСЕК

Зауважимо, що після кількох корупційних скандалів довкола МСЕК президент України Володимир Зеленський доручив ліквідувати ці комісії до кінця 2024 року. А прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Ляшку не пізніше 1 листопада внести всі необхідні нормативні документи та законопроєкти на розгляд уряду, аби завершити реформування МСЕК.

Міністр на брифінгу заявив, що центральна МСЕК буде повністю розформована вже до кінця цього тижня. А всю систему планують згорнути до 31 грудня 2024 року. Окрім того, усі члені і керівники МСЕК повинні будуть заповнювати свої декларації і показувати свої статки.

Ляшко наголосив, що робиться все, "щоб на 1 січня 2025 року МСЕК як окремі юридичні особи призупинили своє функціонування".

Що буде замість МСЕК?

За словами Ляшка, після того, як МСЕК призупинять свою діяльність як окремі юридичні особи, їхні функції буде передано кластерним і надкластерним лікарням.

"Кластерні і надкластерні лікарні – це вже результат з госпітального планування, яке провело МОЗ і визначило у кожному регіоні ці лікарні. Вони забезпечують доступність пацієнтам у межах визначених нормативів і мають як мінімум 20 напрямків надання меддопомоги тощо", – розповів міністр.

Усі ці лікарні підключені до Електронної системи охорони здоров'я. І рішення про встановлення інвалідності ухвалюватимуться на основі даних із ЕСОЗ. Завдяки цьому можна буде чітко відстежувати, який лікар, коли і який діагноз вносить, які дослідження і коли проводилися.

"Плюс ми можемо відслідковувати у автоматичному режимі аномальні речі або діагнози, пов'язані або з лікарнею, або з конкретним лікарем, і працювати на упередження, і працювати з ними, щоб не було ніяких потенційних зловживань", – додав Ляшко.

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Він також заявив про плани відмовитися від поняття "медико-соціальна експертиза". Натомість потреби людини щодо працездатності оцінюватимуть медики, які провели лікування, реабілітацію. Після цього через міжнародну класифікацію функціонування підключаються й інші сторони, зокрема Мінсоцполітики, Мінекономіки та Міносвіти.

"Це дозволить нам у кінцевому етапі пропонувати не додаткові виплати, а компенсатори, які дозволять повернути людину у соціум, бути (їй – ред.) соціально і економічно активною", – сказав Ляшко.

Чи піде Ляшко у відставку?

Коментуючи свою можливу відставку на тлі скандалів із МСЕК, Ляшко заявив, що написати заяву на звільнення простіше, ніж провести реформу.

"Я не призначаю і не звільняю керівників МСЕКів. Я призначаю і звільняю керівника Центральної медико-санітарної комісії, який був вчора звільнений моїм наказом. Повірте, заяву написати, напевне, простіше, ніж реформувати МСЕКи", – висловився очільник МОЗ.

Відставка міністра охорони здоров’я через скандал із МСЕК? Ляшко відповів, чи піде

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