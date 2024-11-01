Ліквідація МСЕК: що зміниться від 1 січня і чи будуть перевіряти кожну інвалідність — Ляшко

Статус особи з інвалідністю переглядатимуть тільки у громадян, які обіймають посади в правоохоронних органах та органах державної влади.

Від 1 січня 2025 року скомпрометовані корупційним скандалом медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) будуть ліквідовані як юридичні особи, а їх замінять лікарі багатопрофільних лікарень, які будуть оцінювати втрату функціональності. До цього часу будуть переглядати статус особи з інвалідністю тільки у певних громадян (правоохоронців, прокурорів, представників органів влади).

Про це сказав в ефірі ТСН у межах національного телемарафону міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, сьогодні, 1 листопада, на засіданні Кабміну був схвалений розроблений МОЗ законопроєкт, який відповідає рішенням РНБО.

“Він був схвалений урядом і передається на голосування Верховної Ради, там тепер будуть працювати комітети, щоб його якомога швидше ухвалити. Це перший з трьох законопроєктів, які РНБО зобов'язала розробити Кабмін”, — зазначив міністр.

Що передбачає законопроєкт

Віктор Ляшко пояснив, що за цим законопроєктом функція МСЕК, які будуть ліквідовані від 1 січня 2025 року як юридичні особи, переходить до багатопрофільних кластерних та надкластерних лікарень, в яких працюють лікарі-спеціалісти, які зможуть оцінювати втрату функціональності, а не проводити медико-соціальну експертну комісію.

Міністр зауважив, що для оцінки втрати функціональності вибір лікарів закладу буде рандомним, за допомогою "сліпого" методу, щоб ніхто не знав, хто буде дивитись ту чи іншу справу і проводити оцінку. Для надання оцінки будуть використані дані з електронної системи охорони здоров’я, які можна відстежити в динаміці за цифровими рішеннями — хто, коли і який діагноз вносив.

“Після цього ця інформація в електронному вигляді полетить на сторону Міністерства соціальної політики, де її прийме відповідний електронний інструмент і буде продовжуватись робота з цією інформацією. Як саме це відбуватиметься — ми очікуємо подання законопроєктів від Міністерства соціальної політики, яке робить другу частину цієї загальної комплексної реформи, яку ми презентуємо на виконання рішень РНБО”, — зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, лікарні, до яких передають функції МСЕК, уже п’ять років працюють в умовах реформи, тому вони цифровізовані і мають відповідних спеціалістів. Таким чином, вважає міністр, до 1 січня 2025 року налагодити таку роботу вдасться.

Чи перевірятимуть всіх осіб з інвалідністю

“Сьогодні не потрібно переглядати статус всім, окрім тих, хто працює у відповідних органах, щодо яких рішенням РНБО зобов’язано правоохоронні органи і МОЗ переглянути справи. Зокрема, це прокурори, працівники центральної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування”, — пояснив міністр.

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За його словами, спеціальна комісія спільно з ДБР, Службою безпеки та Нацполіцією буде відбирати такі справи і передавати їх на розгляд новоствореної групи експертів, яка буде викликати людей на переогляд.

“Це стосується тієї когорти людей, які зазначені в рішенні РНБО. Щодо інших людей, вони все отримують, як і повинно було бути до цього. Від 1 січня 2025 року процедуру людині розкаже лікар-куратор або сімейний лікар, в якого в електронній системі охорони здоров’я будуть підсвічуватися певні тригери під конкретне захворювання, яке потребує в подальшому проведення експертизи оцінки втрати функціональності”, — пояснив Ляшко.

МСЕК ліквідовують! Ляшко розповів про нову систему призначення інвалідності

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК. Раніше він заявив, що корупція у МСЕК – це внутрішній ворог України. Сьогодні президент Зеленський провів засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК.

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