Ліквідація, отруєння чи втеча: експерт спрогнозував, яке майбутнє очікує на Путіна

Експерт вважає, що Путіна через війну проти України чекає ліквідація.

Російський диктатор Володимир Путін після поразки РФ у війні не зможе кудись втекти з країни, бо його або ліквідують, або він вчинить самогубство.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів правозахисник та директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський.

"Я думаю, що Путін не зможе кудись втекти. Перше - це невигідно російським елітам. Я думаю, що його чекає доля Гітлера або Сталіна. Тобто або сам отруїться, або ліквідують. Може він би і хотів кудись поїхати, але йому не дадуть цього зробити. Багато було випадків, коли диктаторам не вдалось втекти. Янукович - це було виключенням з правил. А Путін або сам ліквідується, або його отруїть найближче оточення", - пояснив Лисянський.

Хвороби Путіна: що відомо

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що президент Росії Володимир Путін хворий на рак, йому вже нічого втрачати, тож це може бути однією з причин майбутного оголошення нової мобілізації в РФ.

Це підтвердив такого голова української військової розвідки Кирило Буданов.

"Він хворіє уже дуже довго", – сказав Буданов у відповідь на запитання, чи хворіє президент РФ на "смертельну хворобу".

Раніше британські ЗМІ повідомили, що у Путіна виявили низку смертельних хвороб. За різними даними, російський диктатор хворий на рак, має шизоафективний розлад та захворювання Паркінсона.

Читайте також: